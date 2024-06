O Pátio das Antigas: Um aeroporto aberto ao mundo em 1942

Planeado por Keil do Amaral, o Aeroporto da Portela (hoje Humberto Delgado) abriu em Outubro de 1942, na sequência da realização da Exposição do Mundo Português, em 1940. As pessoas iam para lá em passeio ver o movimento dos aviões, e até podiam ir para a pista despedir-se dos amigos e familiares que partiam.

Quinze de Outubro de 1942, o primeiro dia de funcionamento do Aeroporto da Portela, foi bastante atarefado, com partidas de aviões para Inglaterra, Espanha e Tânger, e chegada de aparelhos vindos da Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra. A “primeira gare da Europa”, como lhe chamava em título uma revista de então, que lhe dedicava uma reportagem, foi pensada pelo governo para poder acolher devidamente os muitos turistas estrangeiros que viriam a Portugal por ocasião da Exposição do Mundo Português, em 1940, o que foi gorado pela eclosão da II Guerra Mundial.

DR

Até aí, os aviões com destino a Lisboa rumavam a Alverca, ao Campo Internacional de Aterragem, que funcionou entre 1919 e 1940. Como na década de 30 os voos transatlânticos entre a Europa e o continente americano eram feitos em hidroaviões, construiu-se o Aeroporto da Portela como aeroporto terrestre e, a 3 quilómetros deste, junto ao Tejo, o Aeroporto de Cabo Ruivo, como aeroporto marítimo (funcionaria entre 1939 e 1959, marcando então o fim da era dos hidroaviões). A actual Avenida de Berlim foi concebida para ligar estes dois equipamentos e por isso se chamou, originalmente, Avenida Entre-os-Aeroportos.

DR

Projectado pelo arquitecto Keil do Amaral, o Aeroporto da Portela de Sacavém, de seu nome completo (também chamado apenas Aeroporto de Lisboa) custou 42 mil contos. A TAP ainda não tinha sido fundada (surgiu em 1945) e a única companhia de aviação existente era a Aero Portugal, estabelecida em 1934, que tinha os seus escritórios na Portela, tal com a inglesa BOAC, a espanhola Iberia, a alemã Lufthansa e a italiana Alla Littoria. A partir de 1947, outras companhias se lhes juntariam, caso da Swissair, Sabena ou Alitalia. Entre os melhoramentos que a Portela foi sofrendo nos anos seguintes à inauguração, contam-se uma torre de controlo modernizada em 1955 e a abertura da segunda pista em 1962. O Terminal Militar, popularmente conhecido como Aeroporto de Figo Maduro, foi instalado a 1 de Maio de 1944.

DR

O moderno bar-restaurante do aeroporto começou a funcionar poucos dias depois da sua abertura, e passou a ser um dos destinos favoritos dos lisboetas, sobretudo ao fim-de-semana. As famílias iam para lá em passeio e ficavam a ver pousar e levantar os aviões do seu interior ou da ampla esplanada, quando fazia bom tempo. Nos anos 50, uma revista do Parque Mayer chegou mesmo a incluir um quadro cómico chamado ‘Passeio dos tristes ao Aeroporto’, em que uma família pelintra de alfacinhas ia para a Portela ver os aviões enquanto consumia o mínimo possível no bar-restaurante. Nos primeiros anos do Aeroporto da Portela, as pessoas podiam ir para a pista despedirem-se dos amigos e familiares que partiam, coisa hoje completamente inconcebível. E pagava-se 50 centavos para usar os sanitários.

A 15 de Maio de 2016, o Aeroporto da Portela mudou o nome para Aeroporto Humberto Delgado. O primeiro estudo para a construção de um novo aeroporto em Lisboa foi apresentado 30 anos após a inauguração da Portela, em 1972, ainda durante o antigo regime.

Coisas e loisas de outras eras

+ O monumento ao Marquês de Pombal em construção

+ O cinema ao pé da Torre de Belém

+ O restaurante que tinha um cinema

+ Corridas de bicicletas no Velódromo da Palhavã