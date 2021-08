O Pátio das Antigas: Um avião sobre o Tejo

O piloto francês Julien Mamet espantou Lisboa com o voo do seu monoplano sobre o rio Tejo, há 110 anos. O avião ficou depois exposto numa garagem.

Há 110 anos, em Maio de 1910, deu-se em Lisboa um acontecimento que embasbacou todos aqueles que a ele assistiram – cerca de 10 mil pessoas – e ficou registado em fotografia por mão anónima. No antigo Hipódromo de Belém, desactivado já há alguns anos, o piloto francês Julien Mamet, pilotando um monoplano Blériot, elevou-se 120 metros acima daqueles terrenos, voou durante alguns minutos sobre o Tejo e voltou ao sítio de onde havia descolado, “em perfeita aterragem”, como ficou registado na imprensa do tempo.

No anterior mês de Abril, o mesmo piloto tinha já concretizado uma proeza semelhante, mas o voo havia sido mais curto, tinha tido muito menos gente a assistir e ninguém registou o facto em fotografia. Em Maio, o fotógrafo (desconhecido) estava lá, e o histórico voo de Mamet ficou documentado para a posteridade, e para a história da aviação em Portugal.

Esta foi apenas a terceira vez que um avião voou no nosso país. A primeira havia sido no mesmo sítio em Belém, em Outubro de 1909, quando o também francês Armand Zipfel desafiou o ar brevemente no seu biplano Voisin-Antoinette, tendo-se despenhado com espalhafato a seguir – felizmente sem danos físicos para o destemido piloto. O voo de Julien Mamet sobre o Tejo impressionou de tal forma os lisboetas que o seu avião ficou em exposição numa garagem da capital, onde foi visto por milhares de pessoas.

