O Pátio das Antigas: Um cinema na piscina

Entre as décadas de 30 e 80, o Sport Algés e Dafundo teve uma sala de cinema nas suas instalações, o Stadium, que foi durante muitos anos a grande fonte de receitas do clube.

Chamava-se Stadium e era o cinema que o histórico Sport Algés e Dafundo inaugurou em Maio de 1936 nas instalações da sua piscina, após já lá passar filmes desde 1928, graças à adaptação de uma das bancadas a sala de projecções. O Stadium tinha mais de 800 lugares, bem como camarotes, e foi um investimento que não meteu água, muito longe disso, revelando-se tão inteligente como rentável para o prestigiado clube, fundado em 1915.

Com efeito, o cinema tornou-se, em poucos anos, na maior fonte de receitas do Sport Algés e Dafundo, e, do princípio ao fim, os seus responsáveis conseguiram manter uma programação atractiva e variada, abundante em bom cinema de acção e comédias, que nunca sacrificou ao cinema popularucho e falho de qualidade. Durante as suas décadas de ouro, as de 40 e 50, o Stadium foi um centro de encontro e de convívio não apenas dos sócios do clube, como também da população circundante. A sala chegou, nos seus melhores anos, a atingir lucros anuais na casa das muitas centenas de contos, que eram depois reinvestidos nas suas instalações e actividades desportivas.

Apesar de a frequência ter começado a declinar na década de 60 e de as sessões de cinema terem passado a ser esporádicas, o Stadium continuou a exibir filmes até aos anos 80, altura em que era já mais usado para celebrações do Sport Algés e Dafundo, e alugado a outras entidades.

Lisboa de outras eras:

+ O Pátio das Antigas: A praia do garrafão



+ O Pátio das Antigas: Os castiços Palhinhas



+ OO Pátio das Antigas: O brilho de A Enceradora