O Porto de Lisboa faz 134 anos e programa actividades gratuitas

No dia 31 de Outubro, domingo, o Porto de Lisboa assinala o seu 134º aniversário e à celebração acrescenta outra efeméride. É que ao mesmo tempo também se celebram os 20 anos da inauguração da sua torre VTS (Vessel Traffic Service), em Algés, onde funciona o Centro de Coordenação e Controlo do Tráfego Marítimo e Segurança.

A boa notícia é que o primeiro aniversariante programou um conjunto de actividades gratuitas para todos os que se quiserem juntar à comemoração. O ponto alto é a já habitual, e anual, Regata Troféu Porto de Lisboa, organizada em parceria entre a APL - Administração do Porto de Lisboa e a Associação Naval de Lisboa. A largada está marcada para as 12.00 de 1 de Novembro, segunda-feira, a cerimónia de entrega de prémios, para quem apreciar subidas ao pódio, acontece às 17.00 do mesmo dia, na Gare Marítima de Alcântara.

No entanto, a festa começa antes, a 29 de Outubro, sexta-feira, com visitas guiadas à Torre VTS, um edifício inaugurado em 2001 e desenhado pelo arquitecto Gonçalo Byrne. As visitas irão decorrer ao longo do dia, divididas por quatro grupos de oito pessoas, primeiro das 10.00 às 12.00 e depois entre as 15.00 e as 17.00. No sábado e domingo, 30 e 31 de Outubro, pode ainda inscrever-se nas visitas à Caravela Vera Cruz, com acesso pela Doca de Alcântara, para grupos até 25 pessoas, também em dois horários: das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.00. As inscrições, obrigatórias, fazem-se através do email comunicacao@portodelisboa.pt.



Se preferir, também este fim-de-semana, pode optar pelas visitas às Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos. No horário da manhã (10.00-13.00) serão guiadas e da parte da tarde (14.00-18.00) o percurso pode ser feito de forma livre. Neste caso, as entradas fazem-se por ordem de chegada. No sábado, terá lugar, no Auditório Rocha Conde de Óbidos, o seminário “She Sails - Empowering Women to Sail”, organizado pela Seawoman, um projecto de apoio ao treino e ao desenvolvimento de equipas femininas de vela. A participação é feita também através de email (geral@seawoman.org), até 29 de Outubro.



O encerramento das celebrações será feito a 2 de Novembro com o anúncio dos vencedores do concurso de fotografia "1 porto, 2 margens, 11 municípios, 200Km para fotografar”, lançado em 2020 com o objectivo de divulgar a zona ribeirinha abrangida pelo Porto de Lisboa, que recebeu 500 fotografias de mais de uma centena de participantes.

