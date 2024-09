O que dizem os críticos sobre ‘Beetlejuice Beetlejuice’? Meh

Dizem que os gostos não se discutem, mas… porque não? Após a grande estreia em Veneza, que aconteceu no passado dia 28 de Agosto, Beetlejuice Beetlejuice estreia esta quinta-feira nas salas de cinemas portuguesas e já mereceu críticas más, boas e algumas assim-assim. Alguns críticos aplaudem a sequela de Beetlejuice, alguns até preferindo-a ao original, outros acham que teria sido melhor deixar o assunto enterrado. Conheça algumas dessas opiniões, publicadas por críticos de cinema que viram o filme no Festival de Veneza.

"Beetlejuice Beetlejuice é o melhor filme em imagem real de Tim Burton desde O Grande Peixe de 2003 e a sua fatia mais satisfatória de gótico excêntrico desde A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999) – o que não é dizer muito, considerando que a concorrência inclui Olhos Grandes e Dumbo. O seu regresso a Winter River é uma viagem louca numa montanha-russa que nunca parece estar completamente fixada ao chão, o que torna a experiência ainda mais arrebatadora."

Phil de Semlyen, Time Out

"Esta sequela há muito esperada não acrescenta muito ao mito, nem leva a história numa radical nova direcção. Apesar de todos os seus intestinos derramados e bebés demónios que giram a cabeça, Beetlejuice Beetlejuice parece pouco potente e descartável."

Xan Brooks, The Guardian

"É um exercício agradável de nostalgia; um passeio por velhos lugares. O golpe do submundo de Burton contém muitos espíritos em segunda mão; o que ele deseja é sangue fresco. O que ele precisa é de alguma substância."

David Rooney, Hollywood Reporter

“É uma sequela que surge 36 anos depois, presta uma homenagem inteligente e afectuosa ao seu antecessor, mas ultrapassa-o em quase todos os aspectos [... ]. Esta farsa alegremente maluca continua a ser um dos filmes mais divertidos de Burton e um bem-vindo regresso à sua própria marca de excêntricos assombros.”

Nicholas Barber, BBC

"O filme é apenas uma ligeira variação de Beetlejuice – basicamente, uma homenagem para os fãs. Não oferece o choque total de monstro kitsch que o filme original tinha. No entanto, há boas e más homenagens para fãs, e, apesar de ser, por vezes, um pouco artificial e rebuscado, diverti-me bastante a ver Beetlejuice Beetlejuice."

Owen Gleiberman, Variety

"Sendo mais polido e menos caseirinho do que o original de 1988, ainda há lampejos de genialidade de filme B: uma sequência de animação em stop-motion, alguns efeitos encantadores de próteses de cabeças encolhidas e duas cenas de nascimento insanas [...]. É em momentos como estes, quando Burton realmente dá asas à sua excentricidade, que Beetlejuice Beetlejuice se destaca."

John Nugent, Empire

"Com humor fraco, sentimentalismo forçado e esforços exagerados para nos repugnar, Beetlejuice Beetlejuice é um desperdício de bom elenco e uma profanação do legado de um filme clássico. O mais irritante de tudo é que foi convocado de forma voluntária por pessoas que deviam saber melhor do que mexer no que há muito estava em paz."

Richard Lawson, Vanity Fair

+ ‘Beetlejuice Beetlejuice’: 11 perguntas e respostas sobre o novo filme de Tim Burton