O Red Frog entrou no Plano com uma carta de cocktails exclusiva

Depois da mudança para o interior do Monkey Mash, o Red Frog deu agora uma mão a Vítor Adão, que decidiu renovar o bar do seu restaurante.

Vítor Adão tem bicho-carpinteiro e desde que se lançou a título individual no Plano, o restaurante que se esconde na Graça num pequeno jardim privado, que tem vindo sempre a acrescentar qualquer coisa à experiência. A mais recente novidade é a parceria com o Red Frog, um dos melhores bares de Lisboa – e na lista dos melhores bares do mundo.

“Há um novo habitante no Plano. O Red Frog , o primeiro bar português a entrar na lista dos melhores bares do mundo – The World's 50 Best Bars – em 2017, e integrante dos 50 Best Discovery desde 2018, assina a nova carta de cocktails do Plano”, anuncia o restaurante na sua página de Instagram.

DR Vítor Adão, Paulo Gomes e Emanuel Minez

Para o chef, que se diz um apaixonado por “destilados e cocktelaria”, a associação ao Red Frog acabou por surgir quase de forma natural, num momento em que procurava mudar o bar do restaurante.

A nova carta de cocktails do Plano é então assinada por Paulo Gomes e Emanuel Minez, a dupla responsável pelo Red Frog, que com a mudança da Rua do Salitre para o interior do Monkey Mash se tornou mais pequeno e exclusivo.

Nesta extensão ao Plano, Vítor Adão conta que o processo criativo aconteceu em conjunto, de forma muito orgânica. “O objectivo era que os cocktails exclusivos se inspirassem na minha vida, no que gosto”, explica o chef, contando que “há um, por exemplo, de bísaro, com gordura de porco” — Adão fala do Bísaro, com bulleit rye, toucinho de bísaro e bolota (14€).

DR Bísaro

A servir, todos os dias a partir das 19.00, está a equipa do restaurante. “Acredito num todo e por isso está nas mãos da equipa toda, tivemos todos formação”, acrescenta ainda. E quem quiser pode passar pelo Plano só para beber um copo, embora Adão admita ficar triste se assim for. Ao mesmo tempo, o chef promete mais novidades para breve.

+ Lulu, um Pub Bonito é um dos 28 bares mais cool do mundo