O Velho Eurico vai fazer um “churrasco de domingo” no Conde Redondo

Zé Paulo Rocha vai levar parte da equipa para o Pils e fazer um “takeover” da grelha e do smoker de Liz Almeida. O churrasco vai durar o dia todo, sem interrupções.

A equipa do Velho Eurico vai assumir a cozinha do Pils no próximo domingo, 31 de Maio – e por cozinha queremos dizer a grelha e o smoker, dois recursos fundamentais na proposta gastronómica do restaurante e da chef anfitriã, a brasileira Liz Almeida. A ideia é juntar a energia da neo-tasca mais concorrida da cidade à informalidade do beergarden no Conde Redondo, para um “churrasco de domingo” que vai durar o dia todo, sem interrupções.

Do meio-dia às 23.00, vão ser servidas propostas criadas em conjunto com Zé Paulo Rocha, como bochecha fumada com bolo lêvedo, frango assado com batata frita e línguas de bacalhau com pil pil e nabiças. “Não há menu de degustação. O formato é descontraído, pensado para provar um pouco de tudo”, lê-se em comunicado. Nas bebidas, conte com as quase 100 referências de cerveja do Pils, estando “a equipa disponível para sugerir harmonizações para cada prato”.

Também não faltará um DJ convidado a pôr música, como é habitual nos dias especiais do restaurante. Se nunca foi ao Pils, aproveite para experimentar ainda os pratos da casa: comece no “pastrami da Liz” ou nos croquetes de camarão e siga para o arroz de pato fumado, para o porco saloio ou para as estrelas absolutas do menu, o cachaço fumado com cogumelos e as bochechas de vaca com cebolas na brasa e couve grelhada.

Rita Chantre Zé Paulo Rocha

As reservas podem ser feitas online, sendo possível escolher entre a sala e jardim interior.

Rua do Conde de Redondo, 70. 31 Mai (Dom) 12.00-23.00

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