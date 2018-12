Obras na Ponte 25 de Abril arrancaram agora e só ficam concluídas em 2020

Começaram esta quarta-feira as obras na ponte inaugurada nos anos 60. O trânsito poderá ser condicionado, mas nunca interrompido.

Em Março, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que iria lançar uma empreitada de dois anos nesta ponte sobre o Tejo que se iria centrar nos elementos metálicos da ponte suspensa e dos elementos de betão armado no viaduto que dá acesso a Lisboa. Soldaduras, reposição de protecções anticorrosivas, limpeza ou pintura de superfícies são algumas das linhas gerais desta intervenção orçada em 12,6 milhões de euros.

"Um dia importante para a cidade e para a região." As palavras são de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também do Conselho Metropolitano de Lisboa, que participou esta quarta-feira na cerimónia de consignação das obras de conservação da Ponte de 25 de Abril, juntamente com Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

Os constrangimentos no trânsito começam a meio do próximo ano. O corte em três das faixas de circulação no sentido Almada-Lisboa acontece a 11 e 12 de Maio e a 19 de Outubro, enquanto que no sentido inverso o corte será feito a 18 e 19 de Maio e a 20 de Outubro, sempre durante o período nocturno.

O consórcio vencedor do concurso público lançado pela IP é composto pelas empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP–Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas.

