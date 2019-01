Obras oficializam parte pedonal da Rua dos Bacalhoeiros

Foi apresentado na Fundação José Saramago o projecto para a Rua dos Bacalhoeiros. Miguel Gaspar, vereador da segurança e mobilidade, diz que este é um grande pequeno projecto.

Foram estas as palavras iniciais do vereador que esta quinta-feira esteve presente na sessão de apresentação do projecto para a Rua dos Bacalhoeiros, promovida pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

O vereador conta, aliás, que foi numa volta ao território com Miguel Coelho, presidente da junta, que surgiu a ideia de transformar a rua numa artéria pedonal, o que já aconteceu. Os carros tiveram ordem de saída, mas faltava dar um novo élan ao alcatrão esburacado que vai destoando da nova vida dos Bacalhoeiros, onde moram restaurantes como a Taberna Moderna, a Cantina Zé Avillez, o SÁLA ou o Qosqo e outras coisas boas como o Lisbonita Gin Bar ou a L’éclair, só para dar alguns exemplos que cabem numa rua com 150 metros, mais coisa menos coisa.

O projecto é desenhado pelo ARX Arquitectos e agora que já está feita a reserva do espaço pedonal é nesse limite que será feita a intervenção: entre o Campo das Cebolas e a Rua da Padaria.

Num futuro será estudado o fecho integral da via que vai receber os mesmos materiais utilizados no Campo das Cebolas a bem da harmonia (calçada com cubo de gabro preto de Odivelas e vidraço branco). A iluminação será melhorada e os pilaretes vão ser rebatíveis para ser possível a entrada de veículos de emergência. Na assembleia presente apenas gerou discórdia o facto dos moradores desta rua não terem acesso com carro para cargas e descargas.

O investimento total da obra andará à volta dos 150 mil euros e Miguel Gaspar gostaria de ver a obra iniciada ainda este ano: "Se conseguir fazer este ano farei. Senão, no próximo ano". Assim que começarem os trabalhos, é obra para durar entre os três e os quatro meses.

+ 12 paragens obrigatórias na Rua dos Bacalhoeiros