Oeiras acende luzes de Natal só em Dezembro

As iluminações natalícias chegam mais tarde, cumprindo as recomendações do Governo. O motivo é a poupança energética.

Este ano, as luzes de Natal chegam às ruas de Oeiras apenas a 6 de Dezembro, contrariando a tradição habitual de ligar as luzes no dia de São Martinho. O atraso prende-se com as recomendações do plano de poupança energética apresentado pelo Governo em Setembro.

Frisa a autarquia liderada por Isaltino Morais que "a redução dos custos com a iluminação de Natal é apenas uma das medidas de poupança de consumo de energia levadas a cabo pela Câmara Municipal de Oeiras", não adiantando contudo que outras medidas serão aplicadas.

As iluminações natalícias no município de Oeiras estarão ligadas entre 6 de Dezembro e 6 de Janeiro, das 18.00 às 00.00, o horário sugerido no Plano de Poupança de Energia 2022-2023. À Time Out, a autarquia adianta que prevê gastar 553.500 mil euros (no ano passado foram 625 mil) na iluminação da cidade, que incluirá mais luzes LED no arruamento. Este ano, será privilegiada a iluminação de "monumentos e sítios históricos".

