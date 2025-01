Os melhores restaurantes em Oeiras até 20 euros

Um dos bastiões da comida tradicional nos arredores de Lisboa, o Orelhas, em Queijas, é um simpático restaurante onde se come por 20€ (a menos que se estique nos vinhos). A cozinha é aberta para a sala e tem uma vitrine de carnes e bom peixe de mar para assar, tarefa sob a alçada do Sr. Travassos. A carta é feita com base no que há no dia, mas pode nem chegar a vê-la e confiar no que sugerem. Com sorte, apanha pratos como o rabo de boi assado, as bochechas de porco, a língua de vaca estufada ou a barriga de freira.