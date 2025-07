Já todos sabemos que os Verões estão cada vez mais quentes. E, embora cada vez mais viajantes optem por deixar de lado os clássicos destinos mediterrânicos como Itália e Espanha, preferindo umas férias “frescas” no norte da Europa, muitos continuam com viagens marcadas para zonas que estão agora a escaldar com temperaturas a rondar os 40 °C.

Uma onda de calor extrema está a afectar grande parte do sul da Europa, com algumas zonas de Espanha a registarem 46 °C durante o fim-de-semana. Prevê-se que esta semana continue abrasadora – por isso, o que deve fazer se tiver viagem marcada? Pode pedir um reembolso se decidir não viajar? Aqui fica tudo o que tem de saber sobre viajar na Europa durante esta onda de calor de Verão.

Que países da Europa estão a atravessar uma onda de calor?

Enquanto algumas zonas do Reino Unido chegam aos 33 °C, grande parte do sul da Europa está ainda mais quente. Vários destinos emitiram alertas vermelhos de calor e estes são os locais mais quentes do continente neste momento.

Espanha

O sul de Espanha é a região mais afectada, com Sevilha e arredores a registarem temperaturas nos 40 °C médios.

França

Quase toda a França continental está sob alerta severo de altas temperaturas, que deverá manter-se até ao final da semana.

Portugal

O IPMA emitiu avisos laranja para oito distritos do continente devido ao calor extremo até terça à noite, e avisos amarelos para quase todo o país até esta quinta-feira, 3 de Julho. Entre as muitas recomendações, a Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha a população a permanecer em casa entre as 11.00 e as 17.00 nos dias de temperatura mais elevada.

Itália

Mais de 20 cidades italianas estiveram, este domingo, sob alerta vermelho devido ao calor extremo, com regiões como a Toscana a registarem um aumento de internamentos relacionados com desidratação e golpes de calor.

Turquia

Na região de Izmir deflagrou um incêndio florestal, e os Verões cada vez mais quentes e secos são apontados como causa principal.

Croácia e Balcãs

A costa adriática registou máximas de 40 °C durante o fim-de-semana, e prevê-se que as temperaturas se mantenham muito elevadas esta semana.

Porque está tanto calor?

Segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres (citado pelo Guardian), o calor extremo é o “novo normal”. Uma “cúpula de calor” – área de alta pressão que retém o ar quente – está a afectar a Europa Ocidental. Este fenómeno é agravado por massas de ar quente vindas do Norte de África e pela poluição resultante da queima de combustíveis fósseis.

Quanto tempo vai durar a onda de calor?

O calor intenso vai prolongar-se durante toda a semana. Em Itália, segundo o Meteo.it, prevê-se que as temperaturas comecem a baixar no final da semana, regressando a valores médios de época, entre os 28 °C e os 32 °C. Em Espanha, o calor extremo deverá manter-se pelo menos até meio da semana, de acordo com a AEMET.

É seguro viajar?

Embora não exista, até agora, um aviso oficial a desaconselhar viagens para estas regiões, recomenda-se que os viajantes sigam as orientações e medidas locais. Evite exposição solar nas horas de maior calor (entre as 11.00 e as 18.00), use protector solar em abundância e beba muita água.

Posso pedir reembolso se decidir cancelar a viagem?

É pouco provável que consiga reembolso se cancelar a viagem por decisão própria. Fale directamente com o seu operador turístico ou agência de viagens para perceber quais as opções disponíveis.

