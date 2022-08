Painéis do Museu Nacional do Azulejo em vias de se tornarem "tesouro nacional"

A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) propõe a classificação de "tesouro nacional” para vários painéis do acervo do Museu Nacional do Azulejo. Entre eles está um conjunto oriundo da Sé do Porto.

A DGPC publicou esta terça-feira em Diário da República uma proposta de designação de “tesouro nacional” de várias obras em azulejo que fazem parte do acervo do Museu Nacional do Azulejo, em Xabregas.

Baseado num parecer da Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura, com data de 19 de Maio, a subdiretora-geral do Património Cultural, Rita Jerónimo, assina o decreto que propõe à Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, a classificação como bem de interesse nacional (BIN), com a designação de "tesouro nacional", de mais de 20 painéis do museu. Uma classificação que, segundo a Lei de Bases do Património Cultural, determina "a protecção legal dos bens culturais móveis" que possuem "um valor cultural inestimável".

É o caso do conjunto de painéis de azulejos oriundos do claustro superior da Sé do Porto, que incluem as imagens "Medalhão com Proserpina" e "Ascálafo em paisagem com caçadas"; ou do conjunto de painéis de azulejos "Ciclo do Apocalipse", ambos datados do século XVIII. Nesta proposta estão ainda incluídos os conjuntos de painéis "Musas" e "Baptismo de Cristo", num total de mais de 20 peças.

São muitos os tesouros nacionais já classificados em Lisboa, como o tríptico "As Tentações de Santo Antão" (1500, de Jheronymus Bosch) e os seis "Painéis de S. Vicente" (1470, de Nuno Gonçalves), expostos no Museu Nacional de Arte Antiga; a pintura "O Grupo do Leão" (1885, de Columbano Bordalo Pinheiro), no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado; ou o Coche dos Oceanos (1716), uma das principais atracções do Museu Nacional dos Coches.

