Palácio de Seteais chama Joachim Koerper, do Eleven, para mudar o restaurante

O chef que este ano celebrou meio século de carreira vai ser responsável pela renovação do restaurante do hotel de cinco estrelas em Sintra.

Abriu o Eleven em 2004 quando Lisboa era outra, ainda longe da azáfama gastronómica que hoje se vive, vindo de restaurantes distinguidos com estrela Michelin. No topo do Parque Eduardo VII conquistou a estrela ao fim de apenas nove meses – a primeira, na altura, para Lisboa –, perdeu-a e voltou a conquistá-la logo a seguir. Aos 50 anos de carreira, celebrados em Junho, o chef alemão não dá sinais de querer parar, tendo sido anunciado esta quinta-feira como a mais recente contratação do Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra.

Joachim Koerper vai ser o chef consultor do restaurante, trabalhando em parceria com a equipa de cozinha do palácio com o objectivo de rever e actualizar menus, respeitando a história do espaço, um palácio mandado construir em 1787 pelo cônsul holandês Daniel Gildemeester, comprado pelo marquês de Marialva já no século XIX e reinventado como hotel de luxo pelo Tivoli em 1955. “A prioridade será criar uma nova carta para o restaurante Seteais, onde o chef vai apresentar algumas novidades, a par com uma nova abordagem aos pratos mais tradicionais”, lê-se na nota de imprensa que dá conta da novidade.

“O Tivoli Palácio de Seteais é um hotel com reconhecida tradição gastronómica e a contratação do chef Joachim Koerper visa honrar essa história e tradição e ao mesmo tempo trazer um novo toque de contemporaneidade à oferta actual, elevando-a a um novo patamar”, escreve na mesma nota Miguel Garcia, director regional de operações da Minor Hotels. “A nossa equipa está muito satisfeita por poder contar com a enorme experiência do chef Joachim Koerper e estamos certos de que os nossos clientes vão também gostar das novidades que o chef nos vai trazer”, acrescenta ainda.

Para Sintra, o chef alemão promete um projecto gastronómico único. “Este hotel tem uma história muito rica e uma tradição culinária onde se destacam alguns pratos clássicos que vamos manter, dando uma nova apresentação e melhorando algumas técnicas. Claro que vou também introduzir algumas novidades, dando maior criatividade à oferta e preservando sempre os melhores sabores locais que cada época do ano nos traz”, revela Joachim Koerper.

DR Joachim e Cintia Koerper

As sobremesas ficarão a cargo da chef pasteleira Cintia Koerper, mulher de Joachim Koerper e parceira habitual nestas aventuras gastronómicas. Para Seteais, Cintia promete levar sabor e delicadeza à proposta de doces, com destaque para o tradicional Chá das Rainhas que vai contar com a sua assinatura especial.

A dupla está já a trabalhar com a equipa do hotel, contando apresentar as novidades, incluindo a carta renovada, já em Novembro.

