Parque das Nações oferece aos residentes da freguesia bilhetes para o Super Bock Super Rock

Se é residente na freguesia do Parque das Nações, tem direito a levantar um bilhete para o festival, que se realiza entre esta quinta-feira e sábado, na Altice Arena.

O aumento das temperaturas e o elevado risco de incêndios em zonas rurais levou à realocação da 26.ª edição do Super Bock Super Rock. O festival, previsto acontecer no Meco, terá agora lugar na Altice Arena, no Parque das Nações. E, segundo a Junta de Freguesia, há bilhetes para oferecer aos residentes.

“A produtora Música no Coração disponibilizou convites para os residentes na nossa freguesia que pretendam assistir ao festival”, lê-se numa publicação no Facebook da Junta, que convida os interessados a levantar bilhete na sede ou nas instalações da Zona Poente a partir das 12.00 desta quinta-feira, 14 de Julho.

Se for freguês do Parque das Nações, poderá levantar um bilhete para um dia à sua escolha, mediante apresentação do cartão de cidadão. Mas, atenção, os bilhetes são limitados ao stock existente.

O cartaz conta com nomes como A$AP Rocky, Leon Bridges, Hot Chip, Nathy Peluso, Metronomy, Capitão Fausto, C. Tangana, Capicua ou David & Miguel. Contas feitas, são uns 40 concertos ao longo de três dias.

