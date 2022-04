Peddy-papers grátis para descobrir a calçada de Lisboa

Que a calçada alfacinha esconde muitos segredos já nós sabemos. Mas agora o projeto Pela Calçada, criado pela Escola de Calceteiros, do DMRH / Departamento de Desenvolvimento e Formação, da Câmara Municipal de Lisboa, promete guiá-lo pela cidade sem tirar os olhos do chão, com dois peddy-papers gratuitos: um só para adultos e outro para famílias. A inscrição é obrigatória.

O peddy-paper para adultos (maiores de 18 anos) está marcado para o dia 22 de Maio, das 09.30 às 13.00, e parte da Praça D. Pedro IV, no Rossio. Termina na Praça Luís de Camões, cerca de três ou quatro quilómetros depois, com paragem em vários locais da Baixa e da Avenida da Liberdade. As inscrições podem ser feitas entre 2 e 13 de Maio e é possível participar individualmente ou em equipa (três a seis membros). É obrigatório levar máquina fotográfica ou telemóvel para tirar fotografias.

Já a actividade em família acontece no dia 19 de Junho, das 09.20 às 12.30, também com partida do Rossio e chegada na Praça Luís de Camões. Este passeio é mais curto – dura aproximadamente duas horas, com cerca de 3 km – e cada família deve ter no mínimo 3 elementos, com pelo menos um adulto, que será o responsável pela inscrição. A máquina ou telemóvel para fotografias voltam a ser mandatórios.

O jogo é muito simples: tem 24 paragens, com 24 perguntas. Se errar ou não responder não recebe pontos; cada resposta certa equivale a um ponto. Em cada prova é entregue um mapa do percurso, folhas com o enunciado das provas, uma folha para as respostas, uma folha para a realização da prova, textos sobre curiosidades técnicas, textos históricos sobre elementos do percurso e um questionário de satisfação. No final do peddy-paper cada pessoa/família recebe um certificado de participação.

A organização recomenda o uso de roupa e calçado adequado.

Lisboa, Dom 22 de Maio (09.20 - 12.30), 19 de Junho (09.30 - 13.00). Grátis. Inscrições: escoladecalceteiros@cm-lisboa.pt

