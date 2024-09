Pedro Pena Bastos, Juliana Penteado e Rui Paula são os novos jurados do Masterchef

Ainda sem data de estreia anunciada, mas com as gravações em andamento – o episódio em que o casting é feito ao vivo foi gravado neste último fim-de-semana –, já se conhecem os chefs que vão ditar o rumo do Masterchef Portugal: Pedro Pena Bastos, Juliana Penteado e Rui Paula.

O chef com duas estrelas Michelin na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, é, aliás, uma cara bem conhecida do Masterchef, apesar de se estar a estrear no programa na RTP1. Rui Paula foi jurado quando o concurso de culinária passava ainda na TVI, tendo participado em três temporadas, além de duas edições com crianças e uma outra com celebridades.

Tiago Caramujo As gravações arrancaram neste último fim-de-semana

Já Pedro Penas Bastos não esteve assim tanto tempo ausente. O chef do Cura, no Ritz, estreou-se no Masterchef Portugal ao lado de Noélia Jerónimo (Noélia) e Ricardo Costa (duas estrelas Michelin no The Yeatman) em 2022. Já este ano, ficou de fora do painel de jurados, constituído por Miguel Rocha Vieira e Diogo Rocha (uma estrela Michelin e uma estrela verde no Mesa de Lemos), além de Noélia, mas entrou na edição infantil.

Do novo trio, Juliana Penteado será a menos conhecida, mas nem por isso menos qualificada. A chef pasteleira, cujos doces delicados e bonitos, aromatizados por óleos essenciais, têm montra na Calçada de Estrela, chegou a ser convidada na última edição do Masterchef.

