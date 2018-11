+Pizza: a nova pizzaria ao domicílio é artesanal e amiga do ambiente

Há uma nova pizzaria nas Laranjeiras apenas para take-away e serviço de entrega ao domicílio. A massa é artesanal, os ingredientes são frescos e não se paga taxa de entrega.

A nova pizzaria das Laranjeiras não tem lugares sentados. A +Pizza pega no clássico gorduroso das entregas ao domicílio e dá-lhe saúde: do imponente e importado forno a lenha saem pizzas de massa integral e tradicional que podem ser levadas para casa no regime de take-away ou entregues sem custos extra.

“Quisemos criar um novo segmento de pizzas. O mercado de home delivery tem muitas massas pré-feitas, muita utilização de fornos eléctricos”, comenta Diogo Figueiredo, responsável pela +Pizza e que pertence também ao grupo do restaurante de carnes Ofício. Diogo foi até Nápoles buscar inspiração e tem a trabalhar consigo o pizzaiolo que trabalhou no Guilty.

Aqui utilizam produtos frescos e mais leves, como vegetais e frutos, alguns biológicos. Há 12 variedades de pizzas, com massa integral ou tradicional à escolha – em testes está uma base de couve-flor ou uma outra com farinha de amêndoa – e todas têm uma ou outra conjugação de sabores improvável.

Há, por exemplo, a +originalidade, com molho de gorgonzola, pêra, noz e manjericão fresco (12€), ou a +diversidade que tem tomate, queijo mozzarella, cogumelos shiitake, portobello e shimeji com coentros (12,80€). Destaque ainda para a +irreverência com molho de tomate, mozzarella, chili de carne e molho de abacate (13€), a +cor tem tomate, mozzarela, farinheira, maçã caramelizada e espinafres (12,80€) e a +vida tem tomate, queijo ricota, espinafres, tomates cherry e nozes (13€).

A +Pizza assume ainda uma postura amiga do ambiente, com as caixas de cartão (personalizáveis) e completamente livres de plásticos e com as entregas feitas com recurso a motas eléctricas. O raio de entrega é curto para assegurar que as pizzas chegam em perfeitas condições – neste momento a loja das Laranjeiras faz entregas no Alto dos Moinhos, Alvalade, Campo Grande, Campo Pequeno, Carnide, Colégio Militar, Entrecampos, Laranjeiras, Praça de Espanha, Quinta das Conchas, Roma, Saldanha, São Sebastião, Sete Rios e Telheiras – mas para o início de 2019 estão previstas mais três lojas no centro da cidade.

A partir de dia 18 de Novembro fica disponível o pagamento online, através do site, e também o pagamento com MBWay.

Rua Tomás da Fonseca, 26B (Laranjeiras). 21 199 3618. Seg-Sex 19.00-23.00. Sáb-Dom 12.00-17.00/19.00-23.00.

