Ponha as mãos na massa (fresca) neste workshop de cozinha italiana

“Juntar pessoas à volta de uma mesa é uma coisa sagrada para mim”, dizia à Time Out Alessandra Lauria, em 2019, sobre o seu Santuário Cucina, onde fazia workshops e jantares à moda italiana. Na próxima semana, a siciliana volta a Lisboa, onde passará alguns dias, para dar mais aulas dedicadas à massa fresca.

Os workshops vão acontecer nos dias 23 e 27 de Março, quarta-feira e sábado respectivamente, e serão dedicados à massa fresca vegetariana. Se no primeiro dia, depois da aula, janta-se; no segundo almoça-se aquilo que for preparado. A localização dos eventos é, para já, secreta mas sabe-se que é no coração de Lisboa.

Além da refeição e do workshop, o bilhete inclui ainda um copo de boas-vindas e tem um custo de 49€ por pessoa ou 90€ para dois. Se quiser adquirir uma máquina para preparar pasta fresca em casa, o valor sobe para 109.99€ por pessoa e 149.99 para dois.

Pode inscrever-se aqui.

