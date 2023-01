Potzalia vai abrir segundo restaurante em Lisboa, maior e com novos pratos

Em Janeiro do ano passado, o mexicano Potzalia chegou ao pacato Multicentro, em Entrecampos e, em pouco tempo, conquistou muitas bocas, incluíndo a do crítico da Time Out Alfredo Lacerda, que lhe atribuiu quatro estrelas. Agora, Sandra Ruiz, mais conhecida como a “deusa do pozole” (um caldo de milho tipicamente mexicano), anuncia a abertura de um segundo espaço em Lisboa. "A demanda é muita. Com um espaço maior podemos receber mais pessoas e oferecer pratos diferentes, não apenas comida de rua", explica a responsável.

O novo restaurante irá então chamar-se RePotzalia e deverá abrir na segunda semana de Fevereiro no número 1 da Avenida Duque de Loulé, em Picoas. Tem lugar para sentar 40 pessoas e terá mais pratos à disposição. Alguns dos favoritos vão manter-se nesta nova carta. Segundo Sandra Ruiz, haverá ainda espaço para dar a conhecer a cultura mexicana mais antiga, num género de exposição, e ainda murais pintados por artistas mexicanos.

Além do pozole, a especialidade, há outras relíquias mexicanas no menu de Sandra Ruiz. É o caso da quesadilla (4€), mas também dos tacos (três por 8€, cinco por 11€) e dos burritos (8€) que chegam com vários recheios.

Avenida Duque de Loulé 1E (Picoas). Qua-Sáb 18.00-23.00. Dom 9.00-16.00

