Praça de Espanha vai ter nova ciclovia já em Dezembro

Começou esta segunda-feira a intervenção que vai criar mais uma ciclovia em Lisboa. Desta vez, liga a Praça de Espanha à Avenida Professor Egas Moniz, ao longo da Avenida dos Combatentes.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a EMEL já deram início à obra de construção desta ligação ciclável, que tem uma duração prevista de sete semanas. Ou seja, fica pronta em meados de Dezembro.

Primeiro será criada uma ciclovia com dois sentidos entre a Praça de Espanha e a Avenida Professor Egas Moniz, num total de 1,7km, e depois serão criadas ligações à área envolvente, como ao Estádio Universitário de Lisboa e à rede do futuro Parque Urbano da Praça de Espanha, que, segundo as últimas previsões, ficará concluído durante o próximo ano.

Recordamos que o atelier NPK foi o vencedor do concurso de ideias para a Praça de Espanha com o projecto “Os caminhos da água”. Irá recuperar o riacho do Rego e funcionará como espaço de continuidade da Avenida Duque de Ávila e do Jardim da Gulbenkian, que terá uma ponte pedonal a ligá-lo ao centro da praça.

+ Lisboa vai ter 200 quilómetros de ciclovia

+ Ciclovias em Lisboa. Só precisa de pedalada para percorrer a cidade