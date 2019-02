Lisboa vai ter 200 quilómetros de ciclovia

Em entrevista à Time Out no início deste mês, Fernando Medina revelou o projecto que está a ser desenvolvido pelas Câmaras de Lisboa e de Oeiras: o alargamento da linha do eléctrico 15, para que faça a meia encosta do Alto de Santo Amaro, vá à Ajuda, ao Hospital São Francisco Xavier, entre em Miraflores, desça à Cruz Quebrada e integre, em Algés, a linha actualmente em funcionamento. No entanto, pelo que se vê no mapa de ciclovias da capital, parte deste trajecto (do Alto de Santo Amaro a Algés) poderá ser percorrido de bicicleta. E há duas opções para o percurso, que tem ligação com a estação de Alcântara-Terra. Na intersecção entre a Calçada da Tapada e a Rua Luís de Camões, é possível seguir pela Tapada da Ajuda, percorrer a Avenida da Universidade Técnica, contornar o Alto da Ajuda até à Avenida das Descobertas e, finalmente, chegar a Algés a partir da Avenida Dom Vasco da Gama. No entanto, o mesmo caminho pode ser feito mais a sul: da Calçada da Tapada, passando pela Rua Dom João de Castro, contornando a Ajuda, passando pelo Estádio do Restelo, pela Avenida do Restelo e desaguando, tal como ocorre no outro percurso, na Avenida Dom Vasco da Gama.