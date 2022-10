Prémio revelação do D. Maria II distingue a designer de luz Carín Geada

Por detrás do palco há sempre uma equipa que assegura o espectáculo – das luzes ao som, dos figurinos à maquilhagem – e que facilmente passa despercebida ao público. Neste terceiro ano do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, o júri decidiu dar visibilidade aos bastidores atribuindo o galardão a Carín Geada. A designer de luz, natural do Porto, é a vencedora. O anúncio foi feito esta quarta-feira, dia 12, numa cerimónia que teve lugar na Sala Garrett do Teatro Nacional.



“Fico bastante contente com o prémio, não por ser eu, mas por ser alguém que não é nem actor nem encenador”, disse à Time Out Carín Geada, no mês seguinte a saber que seria a vencedora. A primeira data para a cerimónia de revelação do prémio estava marcada para dia 1 de Abril deste ano, mas foi consecutivamente adiada devido a casos de infecção por Covid-19. Seis meses depois, Carín Geada pode finalmente levar para casa o prémio que espera vir a contribuir para a visibilidade dos elementos das equipas técnicas. “Há muito mais áreas no teatro que são completamente invisíveis ao público e têm um trabalho tão válido como o de um actor e encenador”.

Francisco Romão Pereira / Time Out Esta é a terceira edição do prémio, a primeira a distinguir um membro da equipa técnica



Licenciada em Produção e Design de Cenografia pela ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, Carín Geada trabalhou como técnica de luz no Teatro do Bolhão, entre 2010 e 2016, e no canal Al Araby - London Studios, em 2017. Ao longo do seu percurso trabalhou com criadores como Paula Diogo, Cláudia Gaiolas, Leonor Keil, Pedro Lamares, Sara Barros Leitão e Tiago Rodrigues. Em 2018, assumiu a direcção técnica do Festival Fitei, Cultura em Expansão e Fórum do Futuro. No ano seguinte, integrou a direcção técnica do Festival Interferências e, em 2021, do Festival Alkantara.



O Prémio Revelação Ageas, no valor de 5.000 euros, é atribuído anualmente a jovens talentos, até aos 30 anos, cujo trabalho no âmbito do teatro se tenha destacado durante o ano anterior ao prémio. A nomeação “pretende reconhecer e promover os talentos emergentes no panorama teatral, motivando jovens a desenvolverem o seu percurso profissional neste setor”, lê-se no site do Teatro Nacional D. Maria II.



A escolha do vencedor de cada ano fica a cargo de um painel “composto por profissionais do meio artístico e cultural português”. Nesta terceira edição, o júri foi composto por Albano Jerónimo, Álvaro Correia, António Durães, Catarina Barros, Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro, Isabel Zuaá, John Romão, José António Tenente, Mário Coelho, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Horta, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão e Tónan Quito.



Mário Coelho, actor e criador da websérie de oito episódios Vai Ficar Tudo Bem!, foi o vencedor da última edição do Prémio Revelação Ageas. No edição anterior, em 2020, a primeira edição entregou o prémio a Sara Barros Leitão, actriz, encenadora, feminista e activista que investiu o valor no projecto “Cassandra” que inclui o clube do livro feminista Heróides.





