Profissionais de saúde podem usar as bicicletas GIRA gratuitamente

A rede municipal de bicicletas de Lisboa está, a partir desta segunda-feira, disponível de forma gratuita a todos os profissionais de saúde.

Segundo a EMEL, a rede GIRA tem sido um dos meios de transporte utilizados pelos profissionais de saúde e por isso mesmo decidiu isentá-los do pagamento das deslocações durante dois meses – ou seja, até ao próximo dia 6 de Junho.

Para beneficiarem desta isenção, será necessário enviar um email para gira@emel.pt com uma cópia do Cartão do Cidadão (frente e verso) e um documento comprovativo da profissão ou local de trabalho.

Em comunicado, a EMEL diz que esta medida “visa apoiar o esforço de quem tem que sair de casa por todos nós, oferecendo um meio de deslocação capaz de garantir o essencial distanciamento social e uma maior liberdade de movimentos”. Também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, lembrou o esforço dos profissionais de saúde no combate à COVID-19, escrevendo nas redes sociais que esta é “mais uma alternativa de mobilidade a quem tudo tem feito para nos proteger a todos".

Recordamos que a rede de bicicletas partilhadas GIRA foi suspensa em Março e poucos dias depois reabriu para apoio excepcional às entregas ao domicílio.

