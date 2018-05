Red Frog vence quatro prémios no Lisbon Bar Show

O Red Frog estava nomeado para cinco categorias e ganhou quatro. O bar da Avenida da Liberdade foi o grande vencedor do Lisbon Bar Show (LBS), o evento que juntou bares, mixologistas, marcas de espirituosas e clientes nos dias 15 e 16 de Maio, no Convento do Beato. A casa lisboeta venceu nas categorias de melhor bar, melhor equipa de bar e melhor carta de bar. O Red Frog tem ainda o melhor bartender, Paulo Gomes.

Os restantes prémios foram distribuídos de norte a sul, com Inês Moreira, da Vermuteria da Baixa, no Porto, a vencer a categoria de melhor barmaid, e o Gusto Bar, no Conrad Hotel, em Almancil, a levar o prémio de melhor bar de hotel. O prémio de melhor cocktail foi para o Esmeralda, de Daniel Carvalho, vencedor do concurso Barman do Ano do final do ano passado, e Wilson Pires foi considerado o melhor bartender internacional.

O grupo de profissionais desta área de bar e cocktelaria que compõe o júri dos prémios do LBS atribuiu ainda dinstinções como a de melhor produto ao Licor de Beirão d'Honra, ou melhor embaixador da marca a César Coutinho, da Viriathus Drink's.

O evento com stands de marcas, bares, provas e masterclasses com profissionais de todo o mundo começou a ser organizado em 2014, no Instituto de Agronomia. Na última edição contou com mais de cinco mil pessoas e este ano bateu este record de visitantes, diz Alberto Pires, organizador do evento, em comunicado de imprensa. Entrou ainda para o livro do Guiness ao receber a maior prova de vinhos do Porto comentada onde participaram 300 pessoas.

