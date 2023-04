Rei dos Leitões vem a Lisboa para Semana Gastronómica no Altis Grand Hotel

O leitão da Bairrada é a estrela dos menus especiais que se vão servir no Grill D. Fernando, o restaurante no topo do Altis da Rua Castilho, entre 26 e 28 de Abril.

Continuando a percorrer o mapa de Norte para Sul, as semanas gastronómicas do Grill D. Fernando chegaram à região Centro. Depois de trazer a Lisboa a cozinha tradicional de Bragança, com o Geadas, e um clássico de Matosinhos, O Gaveto, o restaurante no 12.º piso do Altis Grand Hotel acolhe durante três dias uma instituição da Mealhada: o Rei dos Leitões. A 26, 27 e 28 de Abril, o emblemático suíno assado, de pele crocante e carne suculenta, é servido ao almoço e ao jantar. Com batatas fritas às rodelas, como mandam as regras.

O restaurante de Licínia Ferreira e António Paulo Rodrigues, que foi um dos primeiros a especializar-se em leitão na Bairrada, há mais de 75 anos, tem o seu próprio serviço de entrega pelo país (e em Lisboa também vende através do Solar dos Presuntos). Mas o que serve no Grill D. Fernando é a experiência completa. Um menu especial que abre com iscas à portuguesa, gambas ao alho e presunto de porco preto com 24 meses de cura e que tem como pratos principais, além do leitão da Bairrada, chanfana e bife Wellington.

O carrinho das sobremesas do Grill D. Fernando tem dois doces reservados para este menu especial, que custa 60€ por pessoa: o duchesse e o morgado do Bussaco, um bolo tradicional da região Centro que é feito com camadas de ovos moles, encimado por nozes e açúcar em pó. As bebidas estão incluídas, vinhos São Domingos, originários da Bairrada e do Dão (castas tintas Baga e Touriga Nacional, e castas brancas Bical, Maria Gomes, Cercial e Arinto). Ou não fosse o Rei dos Leitões também reconhecido pela sua garrafeira.

Com o Altis Grand Hotel a comemorar 50 anos, o restaurante no topo do edifício da Rua Castilho tem ainda uma outra novidade: a partir de 2 de Maio, vai passar a ter almoços executivos de segunda a sexta-feira, a 35€ por pessoa, com couvert, prato do dia, sobremesa (os pastéis de nata feitos na casa), café e água.

