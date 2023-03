RTP vai transmitir a entrega dos Óscares pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, a cerimónia dos Óscares será transmitida pela RTP1 em sinal aberto. A emissão especial será conduzida por Mário Augusto, a partir dos estúdios da RTP no Porto, e contará com alguns convidados, ainda não revelados.

A atribuição dos galardões acontece, como manda a tradição, em Los Angeles, no Dolby Theatre, às 17.00 na hora local, ou seja, à uma da manhã do dia 13 de Março em Portugal. Mas a emissão da RTP1 arranca às 23.45, com Mário Augusto ao leme, jornalista que também lidera o programa cinéfilo Janela Indiscreta, que no sábado será inteiramente dedicado aos Óscares, a partir das 14.25. Pela primeira vez na história, uma produção portuguesa está nomeada para os Óscares: Ice Merchants, de João Gonzalez, compete na categoria Curta-Metragem de Animação.

A RTP foi o primeiro canal a deter os direitos de transmissão dos Óscares, que em 1998 passaram a ser emitidos pela TVI. Em 2014, passou a ser a SIC a casa da cerimónia em Portugal, até que em 2019 e 2020 a cerimónia foi transmitida pela FOX, a primeira vez que aconteceu num canal sem sinal aberto. Há dois anos, a cerimónia dos Óscares regressou à RTP, pela primeira vez em décadas.

