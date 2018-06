Sabia que há uma corrida para subir ao Miradouro das Amoreiras?

E vai já na segunda edição, depois do sucesso que foi o Challenge Up 360º, que o desafia a subir todas as escadas até ao Amoreiras 360º Panoramic View. São 380 degraus, avisamos já. A segunda corrida está marcada para o dia 30 de Setembro e as inscrições já estão abertas.

A primeira edição aconteceu em Abril, no aniversário do Miradouro das Amoreiras. Foi um sucesso e por isso volta a acontecer nos mesmos moldes. A partida é na zona da escadaria central no piso 1 do Amoreiras Shopping Center e a partir daí é sempre a subir, ou não ficasse este miradouro a 174 metros de altitude.

Ganha, claro, o mais rápido a subir e a lavar as vistas. Ora se vê o rio Tejo, ora a ponte, passando os olhos pelo Castelo ou pela Torre de Belém.

As inscrições são limitadas a 200 pessoas e já podem ser feitas através do site oficial da prova ou presencialmente na Xistarca (Calçada da Tapada, 71ª em Lisboa), todos os dias úteis das 09.30 às 13.00 e das 14.00 às 18.30.

Até ao dia 9 de Setembro, cada participação tem um custo de 6 euros, subindo depois para 8 euros, até ao dia 21. De 22 a 26 de setembro, participar no Challenge Up 360º já custará 10 euros.

