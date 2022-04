Sala de Corte é a única steakhouse portuguesa entre as melhores do mundo

O restaurante de carne maturada ocupa o 50.º lugar no ranking do World's Best Steak Restaurants.

O primeiro lugar pertence a Hawksmoor, um restaurante em Londres, Inglaterra. Mas no ranking do World's Best Steak Restaurants 2022, que desde 2019 elege as 101 melhores steakhouses do mundo, também há um português. O único. Falamos da Sala de Corte, no Cais do Sodré, que acaba de ocupar o 50.º lugar nesta lista anual.

“No menu, é possível encontrar diferentes cortes tentadores, oriundos principalmente da Península Ibérica, que são maturados na câmara de maturação do restaurante e depois cozinhados profissionalmente em carvão num forno Josper. Um endereço altamente recomendado”, pode ler-se no website.

O restaurante especializado em carne maturada, que conta com Luís Gaspar nos comandos da cozinha, é já uma referência nacional para os apreciadores de carne, mas o chef mostra-se orgulhoso com o reconhecimento internacional. “Esta é uma distinção que muito nos orgulha e que reflecte a evolução que o restaurante tem feito tanto no produto como no serviço, ao longo dos últimos seis anos”, afirma Luís Gaspar. “Cada vez mais nos afirmamos como um restaurante de destino, portanto esta é também uma recompensa para a gastronomia portuguesa e para o produto local, que tentamos valorizar ao máximo na Sala de Corte.”

Desde Fevereiro que, além da carta habitual, a steakhouse disponibiliza raças autóctones. A iniciativa quinzenal, e que veio para ficar, tem o objectivo de valorizar o produto nacional.

