Santos Collective vai ter cabaz de produtos locais aos sábados para entrega ou take-away

A comunidade de Santos tem-se reunido em torno de um colectivo que há já alguns meses desenvolve um conjunto de iniciativas de apoio aos negócios locais – é o Santos Collective. Em mais uma iniciativa, e com o novo confinamento à vista, a organização decidiu levar os produtos locais do habitual Farmers Market até casa da clientela com cabazes especiais.

Depois de um mercado de Natal com artesanato, comes e bebes durante o mês de Dezembro, a comunidade não quis baixar os braços apesar do novo período de confinamento que os vai obrigar a fechar a esplanada comunitária no Largo da Igreja de Santos e a não fazer aos sábados o mercado de produtos bio e locais Farmers Market.

Mas o Santos Collective quer continuar a chegar a todos os que visitavam a sua casa ao ar livre em Santos e, por isso, decidiram levar produtos locais do mercado em forma de cabaz, estando este disponível para take-away ou entregas (grátis na zona de Santos) aos sábados de manhã.

Existem duas modalidades: o Weekly Basket (50€) e o Weekend Basket (30€). Os cabazes maiores e premium incluem uma veggie box da Oi Fruta (um molho de espinafres, uma couve kale roxa, um aipo, cinco cenouras com rama, salsa e coentros); um pão saloio do Pão do Beco, 500 gramas de cogumelos da NÃM Mushroom Farm, um queijo vegan da Muka, um frasco de 300 gramas de kimchi da Fermen Table, uma salada mix da Sem Terra, uma granola de 200 gramas da Rebento da Terra e um frasco de 300 gramas de manteiga de amendoim caseira da Mercearia da Mila.

Já o mais pequeno inclui apenas a veggie box da Oi Fruta, o pão saloio grande do Pão do Beco, frasco de 300 gramas de manteiga de amendoim da Mercearia da Mila e 200 gramas de granola da Rebento da Terra.



Os cabazes estão disponíveis todos os sábados de manhã, só tem de fazer as encomendas através de mensagem privada no Instagram do Santos Collective ou por email (hello@santoscollective.pt). As encomendas devem ser feitas à quinta-feira anterior e escolher se levanta no Largo da Igreja de Santos aos sábados entre as 09.00 e as 13.00, ou se quer que lho entreguem em casa. No caso das entregas até 3km do local (Santos, Estrela, Lapa, Campo de Ourique, Alcântara) estas serão gratuitas, mas as entregas além desse raio terão o valor de 5€.

Em breve terão ainda disponível um formulário no site que permitirá aos clientes encherem o seu DIY Basket, ou seja, de poderem escolher os produtos do próprio cabaz, por um mínimo de 30€.

