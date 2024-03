Seis anos depois, antigo Cinema Odéon volta a mostrar a fachada

Está fechado desde a década de 90 e, em 2018, soube-se que voltaria à vida, mas sem o intimismo da sala escura, onde chegaram a passar Fritz Lang e Einsenstein, filmes musicados ao vivo por orquestra e também peças de teatro radiofónico. No lugar das 691 cadeiras vai funcionar um novo restaurante de 500 metros quadrados e, nos pisos superiores, existirão apartamentos de luxo. Quanto à promessa de manter o charme da fachada original, nada falhou. Esta semana, a tela de obra destapou a fachada e voltámos a ver-lhe as suas caixilharias de ferro inspiradas em Gustave Eiffel, os tons de azul e amarelo e o varadim cimeiro.

Francisco Romão Pereira Antigo Cinema Odeon

Com um projecto de reabilitação da autoria de Samuel Torres de Carvalho, o antigo Cinema Odeon, icónico edifício de 1927, vai manter ainda as dez portas para a rua e o estilo art déco do interior, incluindo o clássico tecto em madeira. Como explicou à Time Out em 2019 Julien Dufour, um dos sócios da Odeon Properties, a promotora da obra, o objectivo do projecto foi "manter tanto quanto possível o Odeon", "valorizar a história e a cultura da cidade". Por que não reabri-lo como casa de cultura, então? Era a única forma de, financeiramente, conseguir reabilitar este património mantendo o máximo do imóvel original, segundo o investidor.

Não avançando uma data concreta para a conclusão da obra nem para a abertura do restaurante (para o qual Dufour sonha ter um chef português), a Odeon Properties indica que o processo de reabilitação está "quase completo".

