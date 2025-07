‘Severance’ domina os Emmy com 27 nomeações

A lista de nomeados para os Emmy 2025 foi divulgada esta terça-feira, 15 de Julho, e não restam dúvidas: Severance, da Apple TV+, é mesmo um fenómeno. A série criada por Ben Stiller e Dan Erickson conseguiu o maior número de nomeações, 27, destacando-se nas principais categorias – incluindo Melhor Série Dramática, Melhor Actor (Adam Scott) e Melhor Actriz (Britt Lower).

A produção tem uma premissa peculiar. Uma empresa, a centenária Lumon Industries, desenvolveu um dispositivo cerebral que permite separar memórias pessoais e memórias de trabalho, e emprega pessoas assim num piso específico do seu enorme edifício. Depois da estreia em 2022, a segunda temporada, transmitida entre Janeiro e Março deste ano, foram um sucesso estrondoso entre a crítica especializada e os fãs.

As outras séries que conseguiram ultrapassar as 20 nomeações foram The Penguin, da HBO Max, com 24 nomeações, baseada no universo do filme de Batman criado por Matt Reeves, e que conta com Collin Farrell como protagonista. Segue-se a brilhante produção imaginada por Seth Rogen, The Studio, da Apple TV+, e The White Lotus, também da HBO Max, que já vai na terceira temporada, ambas com 23 nomeações cada.

Na categoria de Melhor Série Dramática, Severance enfrenta pesos pesados como The Last of Us, Slow Horses, Andor e The White Lotus, bem como estreantes como Paradise e The Pitt. Adam Scott volta a ser nomeado como Melhor Actor, num grupo que inclui também Pedro Pascal (The Last of Us), Gary Oldman (Slow Horses) e Sterling K. Brown (Paradise). Britt Lower, por sua vez, está nomeada para Melhor Actriz, ao lado de Kathy Bates (Matlock) e Bella Ramsey (The Last of Us).

No universo da comédia, a disputa também promete. The Bear, Abbott Elementary e Hacks regressam à corrida, agora acompanhadas de The Studio, Shrinking, Only Murders in the Building e a novidade Nobody Wants This. A categoria de Melhor Actriz de Comédia reúne nomes como Jean Smart (Hacks), Quinta Brunson (Abbott Elementary) e Ayo Edebiri (The Bear). Entre os actores, Jeremy Allen White volta a ser nomeado por The Bear, enfrentando Martin Short (Only Murders in the Building) e Seth Rogen (The Studio).

A categoria de Melhor Telefilme é também uma das mais comentadas, com destaque para Mountainhead, escrito por Jesse Armstrong (Succession), que concorre contra Bridget Jones: Mad About the Boy, o quarto filme da saga protagonizada por Renée Zellweger.

A cerimónia da 77.ª edição dos Emmy está marcada para domingo, 14 de Setembro, com transmissão ao vivo na CBS. Nate Bargatze será o anfitrião da noite, que pretende distinguir as melhores produções televisivas exibidas entre 1 de Junho de 2024 e 31 de Maio de 2025.

