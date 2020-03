Sexta-feira 13, há cinema ao ar livre grátis com a "Noiva Cadáver" de Tim Burton

Sessão de cinema ao ar livre tem entrada livre no Museu da Marioneta, em Lisboa. O museu estará aberto para quem o quiser visitar.

Tim Burton, famoso realizador norte-americano, tem até 19 de Abril uma exposição no Museu da Marioneta, em Lisboa, que mostra peças originais e materiais de pesquisa de alguns dos seus filmes mais icónicos. Além da mostra, que surgiu no âmbito do Festival de Animação de Lisboa – Monstra, A Noiva Cadáver, uma das suas obras mais conhecidas, será exibida numa sessão de cinema ao ar livre nos claustros do museu na próxima sexta-feira, 13, às 21.00. O museu estará aberto durante a noite para quem o quiser visitar.

O filme realizado em 2006 usou técnicas de animação stop motion, já vistas em O Estranho Mundo de Jack (1993), outro dos seus trabalhos mais icónicos. Tim Burton inspirou-se numa história tradicional russa do século XIX, em que um jovem se casa, sem saber, com um cadáver. A sua noiva de carne e osso tem então de enfrentar a rival que vive no mundo dos mortos para que se possa juntar ao seu amado. O filme foi nomeado, inclusivamente, para o Óscar de melhor longa-metragem de animação, em 2006.

A Monstra realiza-se entre 18 e 29 de Março, em várias salas de cinema e espaços culturais da cidade. O festival de animação cumpre duas décadas de vida, continuando a ter como grande objectivo “celebrar a transversalidade artística, promover o encontro entre pessoas de diferentes artes e transmitir novos olhares estéticos”, lê-se na página oficial do evento.

Museu da Marioneta, Rua da Esperança, 146 (Santos). 21.00, entrada livre.

