Sintra faz a festa do município com concertos dentro e forta de portas

A Câmara Municipal de Sintra vai assinalar com música o Dia do Município, a 29 de Junho, também Dia de São Pedro. As comemorações arrancam na véspera, dia 28, com um concerto de Carlão no Centro Olga Cadaval.

A partir das 21.00 de 28 de Junho, o também vocalista dos Da Weasel leva para o palco os seus maiores sucessos a solo. A acompanhá-lo estará uma convidada especial: Marisa Liz, que este ano lançou o primeiro álbum em nome próprio, ao fim de quase 30 anos de carreira.

Já a 29 de Junho, o palco é ao ar livre, no Jardim do Palácio de Seteais. O concerto começa pelas 19.00, com um Ensemble, pelo maestro e pianista Rui Massena.

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline, por um preço único de 10€.

Centro Olga Cadaval: 28 Jun, Qua 21.00. Jardim do Palácio de Seteais: 29 Jun, Qui 19.00. 10€

+ Oeiras vai ter um mês de concertos grátis e masterclasses para jovens

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas