Solar dos Presuntos reabre esta quinta-feira “com uma equipa 100% saudável”

O Solar dos Presuntos fechou portas na última sexta-feira depois de terem sido confirmados três casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. A decisão foi anunciada nas redes sociais do restaurante, que irá entretanto reabrir depois de novo rastreamento. “Vamos fazer novos exames na quarta-feira e, se por acaso, tivermos resultados positivos, esses funcionários vão continuar em casa, mas a restante equipa estará preparada para fazer o que faz todos os dias, que é servir da melhor maneira possível todos os que nos procuram”, esclarece por telefone Pedro Cardoso.

A gerência, que garante realizar testes semanais a todos os colaboradores, teve conhecimento da suspeita de um possível caso positivo no primeiro fim-de-semana de Outubro. Estando o restaurante encerrado ao domingo, o funcionário ficou em isolamento até à segunda-feira seguinte, dia 12, altura em que fez o teste de detecção do vírus. Depois de tomar conhecimento do resultado positivo na quarta-feira, dia 14, a restante equipa foi testada, confirmando-se mais casos de infecção.

“[Após o encerramento imediato] foi preciso dar os cinco dias necessários, para que, se existirem mais funcionários infectados, dê positivo no próximo exame, marcado para quarta-feira, dia 21”, acrescenta Pedro Cardoso, filho de Evaristo Cardoso, fundador do Solar dos Presuntos, e actual responsável pelo restaurante. “Caso haja mais funcionários infectados, esses funcionários, que estão de momento em isolamento, vão continuar em casa. E iremos reabrir na quinta-feira com uma equipa 100% saudável”.

Além do rastreio semanal de sintomas, as medidas de higiene e segurança incluem medição de temperatura quer de funcionários quer de clientes, mas também uso obrigatório de máscara e desinfecção à entrada do restaurante. “O Governo pretende que a economia não pare, mas para não parar temos de tomar medidas que nos dêem conforto diariamente. Se tivermos de parar outra vez, iremos parar, não importa. Paramos as vezes que forem precisas. Temos de entender esta situação como uma normalidade e lidar com ela de acordo com todas as recomendações [da Direcção-Geral da Saúde].”

Com a reabertura do Solar dos Presuntos na próxima quinta-feira, 20 de Outubro, o serviço de entrega ao domicílio, que se estreou durante o Verão, irá também voltar a funcionar como de costume.

Rua das Portas de Santo Antão, 150 (Restauradores). Reservas online ou por telefone (213 424 253).

+ Os melhores restaurantes que abriram em Lisboa durante as férias

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade