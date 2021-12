Startup Lisboa premeia dois projectos inovadores na área da restauração

A 4ª edição do From Start-to-Table, um programa de aceleração da Startup Lisboa, distinguiu esta quinta-feira dois projectos inovadores na área da restauração, entre a tecnologia e a sustentabilidade.

Um gelado vegano saudável e sem açúcar, inventado por portugueses, chamado Swee; e uma app que ajuda os proprietários de restaurantes a agendar, comunicar e gerir a equipa de forma eficaz, chamada Blend. Foram estas as duas ideias que se destacaram das restantes 20 propostas postas em cima da mesa na 4ª edição do From Start-to-Table, cuja apresentação e entrega de prémios aconteceu esta quinta-feira na Fábrica do Pão do Hub Criativo do Beato. Uma noite em que muitos não levaram um prémio de 10 mil euros para casa (e acesso direto a incubação na Startup Lisboa por seis meses), mas onde, segundo Miguel Fontes, director executivo da incubadora Startup Lisboa, todos podem sair a ganhar.

Hortas verticais, bananas envolvidas em chocolate, um cubo com QR Code para facilitar os pedidos em bares e restaurantes, queijos veganos ou um sistema de entregas de comida em casa que já anda a rolar. Foram 22 os projectos seleccionados para integrar esta 4ª edição do programa de aceleração e a entrada no mercado português é um dos grandes objectivos de todos os candidatos que, após serem seleccionados, contaram com mais de 150 horas de mentoria de profissionais das mais diversas áreas ao longo de oito semanas, recheadas de webinares, debates e talks.

Relativamente às edições anteriores, Miguel Fontes explicou no arranque da cerimónia desta quinta-feira que “há projectos muito bem sucedidos, aqueles que já levantaram voo, que já estão a dar cartas; e há aqueles que naturalmente passaram pelo programa e acabaram por não suceder, uma coisa normalíssima, porque falamos de inovação. E por isso valorizamos sobretudo tentar, o procurar conseguir fazer”. O director executivo da Startup Lisboa acrescentou ainda que este programa, o From Start-to-Table, “foi pensado para lhes dar essas ferramentas, de capacitação” e também para “estabelecerem contactos com outros parceiros da indústria e do mercado”.

O programa da noite foi dividido em dois “pratos principais” De um lado, os empreendedores apresentaram projectos na categoria “Produtos de Food & Beverage Sustentáveis” e do outro na categoria “Tecnologia para Restauração e Novos Conceitos de Restauração”. Em cada uma, só poderia haver um vencedor da noite, tendo os prémios sido atribuídos à Swee e à Blend.

Um dos gelados da Swee

Pelo meio encontrámos nomes de empresas que já estão a fazer caminho na cidade de Lisboa. É o caso da Volup, aplicação de entrega de comida ao domicílio que actua num sector mais premium, ou da Pelicana Banana, uma loja que vende bananas congeladas com chocolate, de portas abertas na zona de Santos e um produto disponível noutras casas da cidade. Também a Muka, marca de queijos veganos, está disponível em algumas lojas do país, nomeadamente em Lisboa, onde pode ser encontrada na Mercearia Poços Negros, ou na Loja Pistácio.

Nesta 4ª edição do From Start To Table, 72% das candidaturas seleccionadas foram oriundas de países estrangeiros, como o Brasil, Chipre, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, México, Países Baixos, Quénia, Rússia e Suécia. O júri, presidido por Miguel Fontes, integrou Céline Abecassis-Moedas (Diretora Académica do CTIE - Center for Technological Innovation and Entrepreneurship, da Universidade Católica Portuguesa), Nuno Fernandes (General Manager & Head of Growth da Zomato Portugal), Rui Miguel Nabeiro (CEO da Delta Cafés), Sandra Peixoto (Corporate Social Relations da Sociedade Central de Cervejas), Sérgio Guerreiro (Senior Director do Turismo de Portugal), Tânia Calçada (Product Innovation Area Manager da Sonae MC) e Tiago Quaresma (Vice-Presidente da AHRESP e administrador do Valor do Tempo Group).

Os vencedores das passadas edições foram NoSho e Tiger & Bean (2020); Miap, Kitchen Villages e Fumeiro do Mar (2019); e Why Not Soda, Breadfast e Tempjobs (2018).

