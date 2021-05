Super Bock Super Rock adiado para 2022

Festival que se realizaria no Meco junta-se a outros eventos como o NOS Alive ou Rock in Rio, que já anunciaram o seu regresso apenas no próximo ano, devido à pandemia.

O festival Super Bock Super Rock, que se realizaria este Verão no Meco, foi adiado para 2022, anunciou esta segunda-feira a Música no Coração, promotora do festival. Em 2022, o evento decorrerá nos dias 14, 15 e 16 de Julho, revelaram ainda os responsáveis.

“Esta é uma decisão extraordinariamente difícil. Trabalhámos, ao longo dos últimos meses, em conjunto com o Governo, as autoridades de saúde e os representantes do sector, em medidas que possam permitir o regresso dos festivais em segurança. No entanto, as restrições à circulação internacional estão a obrigar grande parte dos artistas a adiar as suas tours para 2022, o que inviabiliza manter o Super Bock Super Rock”, justifica a organização.

O cartaz deste ano tinha previstas as actuações de A$AP Rocky, Brockhampton, Slow J, Hot Chip, DaBaby, Foals, Kali Uchis, Local Natives, entre outros artistas. Para breve, serão anunciadas novidades em relação ao do próximo ano, afirmou a organização.

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 e deste ano serão válidos para a edição de 2022, sem necessidade de troca ou de emissão de um novo bilhete. Quem pretender o reembolso, poderá solicitá-lo nos 14 dias após a data prevista para a realização do evento em 2021. “Deste lado, prosseguimos com o empenho e a motivação de sempre para que o 26.º Super Bock Super Rock seja uma das melhores edições da sua história. Por isso, estamos já a trabalhar, em conjunto com os parceiros, para preparar o regresso ao Meco, no próximo ano”, asseguram os responsáveis.

O Super Bock Super Rock junta-se assim a uma lista crescente de eventos musicais previstos para o Verão que têm sido adiados, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia. Festivais como o NOS Alive, Rock in Rio Lisboa ou NOS Primavera Sound já anunciaram o seu regresso apenas em 2022, adiando as edições previstas para este Verão.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Os melhores novos restaurantes em Lisboa