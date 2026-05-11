Taberna Londrina leva francesinhas minhotas para o Parque das Nações

Criada em Guimarães, a cadeia portuguesa continua a crescer em Lisboa. Na quinta-feira, 14 de Maio, abre o quinto restaurante na cidade, desta feita no Oriente.

Aqui nasceu a Taberna Londrina. O restaurante na Praça de Londres, em Guimarães, o primeiro do seu nome, bem podia ostentar esta frase, idêntica à que se lê na muralha da cidade-berço. Tal como há uns séculos um reino ali germinou para se alastrar até ao país que agora somos, também as suas francesinhas de molho doce, à moda do Minho, partiram dali à conquista de territórios a norte e a sul. Aberta em 2014, a Taberna Londrina está agora em 17 localidades. Lisboa está na lista – e prepara-se para reforçar essa presença.

Depois do Campo Grande, do Bairro Alto, das Avenidas Novas e de Campo de Ourique, é inaugurado esta quinta-feira, 14 de Maio, o quinto restaurante da cadeia na cidade (e o 26.º, ao todo). Vai ficar na principal artéria do Parque das Nações, a Avenida Dom João II. A nova localização “surge de forma natural no percurso da marca, numa das zonas mais dinâmicas e cosmopolitas da cidade de Lisboa, reforçando a proximidade com clientes locais, turistas e profissionais que diariamente passam pela zona”, lê-se em comunicado.

As francesinhas (com um molho distinto das francesinhas do Porto, que é menos doce e mais picante) são o grande apelativo desta casa, mas não esgotam o menu. Conte ainda com cachorrinhos, ovos rotos, pregos, bifes, hambúrgueres, saladas ou um prato de peixe (salmão grelhado). O comunicado do restaurante garante que “ambiente descontraído” e o “serviço informal” serão idênticos ao de todos os outros espaços, de Braga a Vila Nova de Famalicão, da Póvoa de Varzim ao Porto, de Coimbra a Vila Real, de Leiria a Setúbal.

“Chegar ao 26.º restaurante representa um marco muito especial para toda a equipa. É o reflexo do crescimento sustentável da marca e da confiança que os nossos clientes continuam a depositar em nós”, diz Eduardo Xavier, sócio-fundador da Taberna Londrina, citado na mesma nota. Um desses restaurantes fica fora de Portugal, no Luxemburgo.

Avenida Dom João II, 46 (Parque das Nações). Seg-Sex 12.00-00.00; Sáb-Dom durante a semana e até às 00h30 aos fins‑de‑semana.

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