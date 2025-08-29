Taberna Londrina alarga o seu reino em Lisboa, agora para Campo de Ourique

As francesinhas de molho doce continuam a sua campanha conquistadora, de Norte para Sul, a partir do berço, Guimarães. Na capital, já são quatro os restaurantes.

Depois de Campo Grande, Bairro Alto e Avenidas Novas, a Taberna Londrina abriu um novo restaurante em Lisboa. As francesinhas minhotas, nascidas em Guimarães, são servidas desde 13 de Agosto em Campo de Ourique. É a quarta localização na cidade e a 24.ª do grupo, que se estende por todo o país e chega a França, num subúrbio de Paris, e ao Luxemburgo.

“Este novo espaço reforça o compromisso da marca de levar à capital uma experiência gastronómica genuína, com ambiente acolhedor e pratos marcantes”, lê-se em comunicado. A Taberna Londrina assegura que esta expansão do negócio é feita “oferecendo o mesmo padrão de qualidade, energia e tradição que caracteriza os seus restaurantes”.

A ambição não é pequena. “Os clientes podem esperar a melhor francesinha de Lisboa, acompanhada de uma carta seleccionada de cervejas artesanais nacionais e internacionais absolutamente ímpar”, continua a mesma nota. “Com este passo, a Taberna Londrina consolida-se como uma das principais referências da gastronomia portuguesa na capital.”

DR

O menu inclui cachorrinhos, ovos rotos, pregos, bifes, hambúrgueres, saladas ou até mesmo um prato de peixe (salmão grelhado), mas as francesinhas são o ex-líbris da casa. O molho é diferente dos molhos do Porto, à imagem do que acontece, por exemplo, com as francesinhas de Braga: mais doce, pouco ou nada picante. O recheio é idêntico.

O nome da Taberna Londrina vem do sítio onde abriu em 2014 (e onde continua mais de dez anos depois), na Praça Londrina. Depois veio mais um local em Guimarães e seguiram-se restaurantes em Vila Nova de Famalicão, Braga, Porto, Póvoa de Varzim, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Viseu, Leiria, Setúbal, Bragança, Penafiel e Maia.

DR

Rua Ferreira Borges, 47 (Campo de Ourique). Dom-Qui 12.00-0.00, Sex-Sáb 12.00-00.30. 21 139 0000

Últimas notícias de Comer&Beber na Time Out

Viu que há uma nova cantina argentina, onde comida é conforto e serve-se em travessas de inox? Chama-se La Joya Cantina e fica em São Bento. No Cais do Sodré, o Maída oferece uma viagem pelo Mediterrâneo com sabores libaneses, tradições e memórias. Já a febre dos smash burgers tem mais um concorrente: no No.Sense, a diferença está nos ingredientes. Para vinhos naturais, antipasti e boquerenes, o Rosie's é a nova paragem nos Anjos.