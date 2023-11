The Smashing Pumpkins juntam-se ao cartaz do NOS Alive

Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin aterram no Passeio Marítimo de Algés a 11 de Julho, no primeiro dia do festival.

Os potenciais cabeças-de-cartaz da próxima edição do NOS Alive estão a ser revelados a conta-gotas. Na segunda-feira, a promotora Everything Is New confirmou o regresso de Dua Lipa a Portugal, a 12 de Julho do próximo ano. Esta terça-feira, foi anunciada a passagem de The Smashing Pumpkins pelo Passeio Marítimo de Algés, no primeiro dia do festival, 11 de Julho.

Os norte-americanos voltam ao mesmo Palco NOS onde estiveram ainda em 2019, já com a actual formação (menos o guitarrista e teclista Jeff Schroeder, que foi à sua vida este ano). Ao vivo, os fundadores Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin são acompanhados por um par de reforços – Jack Bates e Katie Cole. Do quarteto original, só falta mesmo a baixista D'arcy Wretzky.

A principal razão para ouvir os Smashing Pumpkins em 2023 são, obviamente, os clássicos do rock alternativo imortalizados durante a década de 90 e espalhados pelos álbuns Gish, Siamese Dream, Mellon Collie and the Infinite Sadness e Adore. No entanto, é bem provável que o público seja sujeito às canções de Atum: A Rock Opera in Three Acts, trilogia discográfica editada entre 2022 e 2023.

O NOS Alive '24 realiza-se entre 11 e 13 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os bilhetes custam entre 84,53€ e 203,30€. Já estão à venda online e nos locais habituais.

