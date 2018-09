Três dias de concertos gratuitos na inauguração do Conservatório de Música de Sintra

Depois de 40 anos na Praça das Amoreiras, em Rio de Mouro, o Conservatório de Música de Sintra muda-se de armas e bagagens para as novas instalações. Entre sábado e segunda, a inauguração faz-se com vários espectáculos de entrada livre.

O adeus foi no dia 16 de Junho, com música, como não podia deixar de ser. E é com música que se celebram os Dias da Inauguração, agora que o Conservatório de Sintra ganha uma nova morada no número 7 da Rua Natália Correia, em Vale Mourão.

Com 20 salas de aulas e estudo, sala polivalente, biblioteca, refeitório e copa, recepção e área administrativa, o novo edifício é posto à prova logo no sábado, 29 de Setembro, com um concerto com árias e duetos da ópera cómica La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi. Os protagonistas são os alunos de técnica vocal e o coro do Conservatório de Música de Sintra, acompanhados por uma orquestra de câmara de alunos e professores e liderados pelo maestro Humberto Castanheira.

Domingo e segunda há mais concertos, todos gratuitos: dia 30 às 19.00, por exemplo, pode ouvir a Orquestra de Câmara do Conservatório com o DuOlisippo (piano a quatro mãos). Às 21.00 o estilo muda para o jazz, com o Coro Leal da Câmara, o Quarteto de Saxofones e o Jazz Ensemble.

A festa da inauguração do novo espaço, que está preparado para o alargamento da oferta educativa a Jardim de Infância e 1º ciclo com ensino integrado de Música, culmina no Dia Mundial da Música (segunda, 1 de Outubro) com um concerto do Coro Leal da Câmara, seguindo-se a actuação dos alunos participantes no Estágio de Coro, que apresentam a obra Disney on Stage, um medley de canções bem conhecidas dos desenhos animados.

Pode consultar a programação completa aqui.

Sáb-Seg, novo Conservatório de Música de Sintra, Rua Natália Correia 7, Vale Mourão. Grátis.

