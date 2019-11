Três dias para celebrar a sustentabilidade em Marvila

O The Ethical Assembly chega a Lisboa entre os dias 8 e 10 de Novembro à Gate 67 em Marvila. São três dias para falar de sustentabilidade e impacto social, num evento que junta conferências, workshops, documentários, moda e ainda vem com uma festa incluída.

Não há dúvidas de que Lisboa está cada vez mais verde: em 2020 vai ser a Capital Verde Europeia, em Outubro recebeu o festival GreenFest e agora prepara-se para o The Ethical Assembly, uma Eco Summit para promover a sustentabilidade e as boas práticas ambientais.

Dos 30 conferencistas esperados para o evento, destaca-se a presença de algumas personalidades internacionais, como a holandesa Lynn Milou, criadora do projecto de educação ambiental Wildings e que irá dar algumas dicas sobre como re-naturalizar o planeta (dia 8, 19.00). No dia seguinte, é a vez do casal McNamara falar sobre administração ambiental (18.00) e no domingo, o oceanógrafo Tony Butt sobe ao palco com duas conferências, uma sobre as catástrofes geradas pelo excesso de plástico (15.00) e outra sobre a protecção da vida marítima (17.15).

Das várias iniciativas esperadas para esta edição, há uma sessão de networking agendada para o primeiro dia, com convidados que vêm da Start Portugal, MAZE, Casa do Impacto, Zero Waste Lab e Fashion Revolution Portugal. Não vão faltar workshops para falar de reciclagem, zero waste living, compostagem, ética no trabalho e design circular. A Avó Veio Trabalhar, The Loft Atelier e a Revolução das Minhocas são os nomes já confirmados. O programa ainda não está fechado, mas pode ir acompanhando todas as novidades através do site do evento.

Ao longo dos três dias, há uma mostra de documentários e de curta-metragens a cargo do grupo artivista @2degrees, além da apresentação do mais recente filme da marca Patagonia, Artifishal (dia 10, 16.00). Também vai haver uma exposição fotográfica de Natalia Horinkova sobre o degelo dos icebergs da Gronelândia e ainda uma selecção de ilustrações e esculturas de Lisa Marques e Sebastião Lobo.

O consumo consciente e sustentável é promovido através de uma loja eco pop-up em formato concept store, juntando marcas como Ana Segurado, Kozii, Anekdot, Patapaca e Ambilethics. Se tiver alguma peça lá por casa que queira trocar, no domingo (10.00-13.00), vai haver uma troca de roupa pela iniciativa da Troca-te, uma associação que promove a ecologia e a economia de partilha.

Ainda num registo eco-friendly, os comes e bebes provêm de pequenos vendedores locais e artesanais. Há crepes com produtos biológicos da Sama Sama, cerveja artesanal da 8ª Colina e da A.M.O e refrigerantes e limonada artesanal da Lemon’mate e da Lico.

O festim está agendado para sábado à noite, com actuações ao vivo e Dj sets a acontecer das 20.00 às 24.00, organizado pelo colectivo Garden Collective.

O passe geral está à venda por 35€ e pode ser adquirido aqui. No entanto, se preferir optar pelos bilhetes diários, os mesmos estão à venda por 10€ (sexta) e 15€ (sábado e domingo). Por cada bilhete vendido, a The Ethical Assembly plantará uma árvore em Coimbra.

A organização aconselha a que traga o seu próprio copo ou garrafa de água, assim como sacos, ou outros utensílios que possam vir a ser necessários, de modo a garantir que sejam utilizados o menor número de recursos possíveis.

Gate 67 (Marvila). Dia 8 (17.30-20.00), Dia 9 (10.00-00.30), Dia 10 (10.45-20.00) 35€ passe geral. 10€ (Sex), 15€ (Sáb, Dom).

+ Uma ode à natureza em forma de festa no Centro de Interpretação de Monsanto