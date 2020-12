Triple F dá voz às mulheres na cozinha num pequeno-almoço na Musa

O universo da gastronomia é um mundo que, na maior parte das vezes, não dá palco às muitas mulheres que nele participam. Mas há quem esteja a tentar fazer as coisas mudar – é o caso de Jenifer Duke, dona do Rebel Rebel, com o seu projecto The Future of Food is Female, ou Triple F, como também é conhecido. O takeover da cozinha da Fábrica da Musa, em Marvila, está de volta, depois de um Agosto repleto de convidadas. Desta vez, a aposta está virada para os pequenos-almoços e o primeiro acontece este domingo, das 09.00 às 13.00. Como sempre, a atenção estará posta em mulheres chefs, que criaram um menu especial para a ocasião.

“Este domingo, quatro talentosas chefs irão tomar conta da cozinha na Fábrica da Musa para servirem comida deliciosa. Estas chefs fazem principalmente eventos privados ou pop ups, por isso esta é uma ocasião rara e especial para saborear a sua comida na bonita cervejeira”, escreve a organizadora na página de Instagram do evento.

A artista e chef colombiana Alejandra Ferrer Escobar e Cindy Galvan, do projecto Malamadre Food, Marcela Ghirelli, da Comida Independente, e Heather Mawhinney, do Cafe Le Bam são as convidadas. No menu há sanduíche de mandioca, frango frito, abóbora e bolo de queijo de cabra, sanduíche pão de queijo com kimchi, baked french toast ou cheesecake de mirtilo.

A acompanhar o menu, há, claro as cervejas da casa ou vinhos naturais de algumas das melhores produtoras europeias, cortesia do Rebel Rebel. Para reservar lugar, ligue para o 92 671 0072.

