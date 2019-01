Trotinetas da Lime passam a estar disponíveis durante a noite

Até agora eram recolhidas pela comunidade de juicers ao final do dia, mas desde esta quarta-feira já é possível pegar numa Lime durante a noite.

A Lime chegou a Lisboa em Outubro e foi a primeira operadora a instalar trotinetas para partilhar em solo alfacinha. Agora, a Lime dá mais um passo em frente disponibilizando o serviço também no período nocturno.

Em apenas alguns meses de operação já tem registados cerca de 53 mil utilizadores só em Lisboa, um número que justificou o alargamento do horário de utilização para o período da noite. Ou seja, até agora as Lime eram colocadas na rua antes das 07.00 e retiradas às 21.00. Neste momento estão todas disponíveis durante as 24 horas do dia nos hotspots habituais.

A frota vai ainda aumentar nas áreas mais próximas das paragens e estações de metro e autocarro. Afinal, o objectivo das trotinetas partilhadas é servirem de complemento à oferta pública existente e dar a oportunidade às pessoas de circular livremente entre a estação de comboio para o trabalho ou para casa.

“Lisboa é uma cidade que tem muita vida durante a noite, com muitos cursos nocturnos, eventos de lazer e cultura e até mesmo os reencontros após o trabalho com amigos e familiares. Queremos criar uma solução para os nossos utilizadores que se querem deslocar na cidade de forma rápida, ecológica e divertida durante o período noturno”, explica em comunicado o director de expansão da Lime em Portugal, Luís Pinto.

Mas deixa um aviso: “O período nocturno exige que os utilizadores tenham um cuidado redobrado, devido à pouca visibilidade”, alertando para a importância do uso do capacete e do respeito pelos peões e outros condutores.

