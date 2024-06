Tudo o que tem de saber antes da estreia de Olivia Rodrigo em Lisboa

A capital prepara-se para receber outra das grandes digressões do ano, ainda este mês. Saiba com o que pode contar no fim-de-semana de 22 e 23 de Junho, na Altice Arena.

Nem um mês depois de Taylor Swift ter abalado Lisboa, a capital portuguesa prepara-se para receber outra das grandes digressões do ano e mais uma estrela pop com fãs fervorosos, Olivia Rodrigo, que esgotou a Altice Arena por duas noites consecutivas, a 22 e 23 de Junho. Não é bem o mesmo que encher duas vezes o Estádio do Sport Lisboa e Benfica, mas calma: ela ainda está só a começar.

Quem é Olivia Rodrigo?

Lançada para a ribalta pelo complexo industrial da Disney em meados da década passada, Olivia Rodrigo estreou-se em disco com Sour (2021), pouco mais de meia-hora de pop liceal, ressabiada e assombrada pelos espectros do pop-punk. O seu sucessor, Guts, foi editado no ano passado e é uma progressão lógica do trabalho começado em 2021. São 40 minutos de excelência pop, oscilando entre relatos de dor de corno e outros males de amor e momentos de empoderamento feminino. “Riot grrrl fofinho”, como já se escreveu por aí; uma música antropofágica que se alimenta do pop-punk, do emo, do soft rock, da power-pop, do indie rock. Só que com os cantos arredondados e as arestas limadas, para não alienar ninguém e assim conseguir o maior número possível de streams.

Quando é que a vamos ver em Lisboa?

A digressão mundial de Guts começou a 23 de Fevereiro, na Acrisure Arena, uma sala com capacidade para 11 mil pessoas na localidade californiana de Thousand Palms, e desde então passou por salas icónicas como o Madison Square Garden, em Nova Iorque, ou The O2 Arena, em Londres. No sábado, 22 de Junho, chega a Portugal e por cá continua nos dias seguintes. Os inícios dos concertos estão marcados para as 19.30, mas a cantora Remi Wolf actuará antes de Olivia Rodrigo nas duas noites, portanto não vamos vê-la antes das 20.30, talvez mais tarde.

Já não há mesmo bilhetes para Olivia Rodrigo?

Os bilhetes para os concertos de Olivia Rodrigo não esgotaram imediatamente, ao contrário do que aconteceu nos espectáculos de Taylor Swift, mas nesta altura do campeonato já não resta nenhum. É claro que algumas pessoas vão desfazer-se dos seus bilhetes mais perto da data, como sempre. É estar atento às redes sociais. E ter cuidado com os burlões e outros aproveitadores.

Qual deve ser a setlist do concerto?

A sequência e o alinhamento dos concertos mantêm-se praticamente inalterados desde o início da tour, em Fevereiro. No início, Olivia Rodrigo estava a cantar apenas 22 canções, mas no início de Maio acrescentou mais uma (“So American”) ao alinhamento. Ouvem-se, actualmente, nove das 11 canções do álbum de estreia, além de todas as canções da versão original de Guts e mais algumas faixas-extra. Nas plataformas de streaming, encontram-se playlists com todas elas, se quiser começar a decorar a ordem. No entanto, não precisa de sair desta página para saber o que vai ouvir.

bad idea right? ballad of a homeschooled girl vampire traitor drivers license teenage dream pretty isn't pretty love is embarrassing making the bed logical enough for you lacy so american jealousy, jealousy happier favorite crime deja vu the grudge brutal obsessed all-american bitch good 4 u get him back!

Quem é que toca na primeira parte, mesmo?

Não tivemos muita sorte neste departamento. Quando voltar aos Estados Unidos, a partir de Julho, a autora estará acompanhada pela entusiasmante PinkPantheress e, nos últimos concertos desta digressão, por The Breeders, banda fundamental do rock alternativo dos anos 90 que já abriu para ela no Madison Square Garden – e passará pelo NOS Alive a 13 de Julho. Na Europa, temos de nos contentar com a cantora pop californiana Remi Wolf, que lançou o primeiro álbum, Juno, em 2021, e vai lançar o segundo, Big Ideas, no próximo 12 de Julho, depois de se separar de Olivia Rodrigo.

Altice Arena (Lisboa). 22-23 Jun (Sáb-Dom). 19.30. Esgotado

