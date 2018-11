Uber Eats já faz entregas em Sintra

O serviço de entrega de comida ao domicílio da Uber soma e segue: a expansão chegou agora ao concelho de Sintra.

Depois de chegar à Margem Sul e até começar a entregar pequenos-almoços e brunches na Grande Lisboa, acabaram as queixas dos amigos e familiares que vivem em Sintra. O início da operação em Sintra inclui as freguesias de Massamá, Monte Abraão, Agualva, Mira-Sintra, Cacém, São Marcos, Belas e Algueirão Mem-Martins.

Entre os restaurantes da zona aderentes a este serviço estão o Bom Churrasco, a Hamburgueria do Chef, o Talho Burger, Wok to Walk e alguns japoneses como o Kyonagi, o Sushi’n Eden ou o Namastey. A parceria com o gigante da fast food McDonald’s, que estreou o serviço de entregas em casa em Portugal com a UberEats, também está disponível.

A Uber Eats chegou a Lisboa em Novembro de 2017, com uma cobertura inicial reduzida: numa primeira fase cobriu as zonas de Alcântara à Penha de França e da Baixa a Telheiras. Um ano depois está já disponível em 11 cidades: Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Almada, Seixal e a Norte, Maia, Leça da Palmeira, Porto e Matosinhos e tem um total de 900 restaurantes parceiros.

