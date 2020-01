Ulmeiro faz feira do livro com tudo a 1€

A histórica livraria de Benfica mudou-se para a Fábrica Braço de Prata e até ao final do mês organiza uma megafeira do livro onde tudo custa apenas 1€.

A partir desta quarta-feira e até ao final do mês está convidado a mergulhar nos livros, bem como em revistas e jornais antigos da Ulmeiro, numa feira do livro que estará instalada numa tenda localizada no espaço exterior da Fábrica Braço de Prata. Assim não há mau tempo que desmotive os bibliófilos.

José Antunes Ribeiro, fundador da Ulmeiro, diz que é "uma catrefa" de coisas, desde livros técnicos de medicina (alô calhamaços de anatomia), além de romances ou literatura infanto-juvenil.

Recordamos que a Ulmeiro saiu de Benfica para se instalar na Fábrica Braço de Prata, levando consigo cerca de 200 mil livros. A feira estará operacional até ao final do mês, mas há a probabilidade de continuar mais uns tempos. O horário será das 14.00 às 20.00 entre segunda e quinta-feira e até às 22.00 à sexta e ao sábado.

