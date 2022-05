Um festival de músicas do mundo numa rua da Graça

No Verão de 2018, a Pharmácia Musical abriu portas no número 43 da Rua Damasceno Monteiro e passou a ser um dos destinos preferenciais do bairro para concertos, workshops e até sessões de poesia. Dois anos mais tarde, o pequeno espaço onde antes morava uma lavandaria deixou de ser suficiente para todos os clientes habituais, músicos e curiosos. A menos de 200 metros da primeira morada, no número 75, a Pharmácia Musical encontrou um novo poiso com dois pisos e espaço suficiente para mais e novos concertos, sem perder a intimidade do costume. É na nova casa que agora recebem o seu primeiro festival, o Pharmácia Musical Fest, que ocupa todos os fins-de-semana de Maio com música do mundo. O primeiro concerto é já este domingo, dia 8, e fica a cargo do sexteto Ricardo Pinto.



“Convidei músicos em que acredito e que têm história com este sítio”, revela à Time Out Hugo Fernandes, violoncelista e dono do Pharmácia Musical. Os estilos musicais que costumam passar pelo palco deste bar na Graça são, predominantemente, jazz e música tradicional de vários cantos do mundo. Também o cartaz do festival, que se prolonga até 29 de Maio, reflete essas influências. Martin Sued e Marco Santos é uma das duplas mais esperadas, com concerto marcado para dia 12 de Maio, onde devem apresentar o seu single “Jangada de Pedra: Agora Mesmo”. No fim-de-semana seguinte, a 21, Carrie Tree, a cantora inglesa de indie pop, regressa à Pharmácia Musical como um dos destaques da programação. No dia 22, a música é de Mariana Root, cantora de música tradicional portuguesa. O último concerto do festival fica entregue a Susana Travassos, presença assídua no bar.



Além dos concertos, o Pharmácia Musical Fest inclui ainda uma coreografia, no dia 13, protagonizada por Bárbara Faustino e Janice Iandrinsky. No domingo, dia 15, é a vez dos mais pequenos também serem convidados com um concerto infantil de Inês Pupo e Gonçalo Pratas. Reservado para o último dia do festival, dia 29, está uma performance de Smirna Kulenovic, uma artista e activista natural de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, que fará uma reinterpretação do trabalho “Our Family Garden” em que, juntamente com 100 mulheres, plantou sementes de calêndula nas trincheiras de guerra nas periferias de Sarajevo. Foi um gesto de homenagem às vidas perdidas na guerra e numa tentativa de “plantar uma nova história”.





Pharmácia Musical Cartaz completo do Pharmácia Musical Fest

Durante os 11 dias de festival, os visitantes podem matar a fome com petiscos e ir regando a música com alguns dos cocktails da casa. “Vamos adaptar o menu habitual [em vigor na Pharmácia Musical] e juntar algumas novidades”, partilha o dono do espaço.



O Pharmácia Musical Fest, realizado com o apoio do programa Garantir Cultura do Ministério da Cultura, reverte 30% do valor dos bilhetes para a preservação da Amazónia e dos povos indígenas através do movimento colectivo Floresta TV.

Os bilhetes vão estar brevemente disponíveis na See Tickets em três modalidades: para um dia de semana (dias 8, 12, 20 ou 27) por 7,5€, para um dia de fim-de-semana (dias 13 ,14, 15, 21, 22, 28 ou 29) por 13€ e para o festival completo, que inclui os 17 espectáculos, por 90€.



