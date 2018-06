Um porco no espeto no meio da cidade? Sim, no arraial independente

A Comida Independente recebe o Santo António com um arraial com porco alentejano no espeto no dia 12 de Junho.

A devoção da Comida Independente pela carne de porco já é conhecida – vendem uma boa variedade de enchidos da Feito no Zambujal e também porco mangalica. Nas primeiras festas de Lisboa desta loja de produtos de pequenos produtores, a Comida Independente vai mais longe neste enamoramento pelos suínos e monta o seu próprio arraial com um porco no espeto para 300 pessoas no dia 12.

Chamaram-lhe arraial independente e o porco alentejano vem da Serra de Alcoutim e vai chegar inteirinho, para ser assado por quem percebe do assunto. Rui Jerónimo, o produtor do Feito no Zambujal, vem à capital mostrar como se faz. Ao todo são precisas umas 300 pessoas para consumir um animal deste tamanho e assim se explica que o fogareiro se comece a preparar bem cedo para começar o arraial às 13.00 e o levar até às 00.00.

Para este arraial na rua da loja em Santos, Rita Santos, fundadora da casa, promete música, bifanas no pão do tal porco, cones com queijos e enchidos, chouriços assados, cerveja e vinho. É assar e pôr ao luar – parecido com os manjericos.

Comida Independente, Rua Cais do Tojo, 28 (Santos). 12 de Junho, 13.00-00.00.

