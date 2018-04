Vem aí a primeira edição do M.I.U.D.O.S Stock Off Market

As crianças lá de casa estão a precisar de renovar o armário para a nova estação? Então, leve-as ao novo M.I.U.D.O.S Stock Off Market e fique você também a par das novidades. É no dia 13 de Maio, entre as 10.00 e as 19.00, no Time Out Market.

O tempo começa a aquecer, por isso há que renovar o guarda-roupa dos mais pequenos.

Na primeira edição do M.I.U.D.O.S Stock Off Market vão estar presentes 14 marcas e designers portugueses que se destacam pelas suas peças infantis de roupa, acessórios e decoração. O melhor é que vão vender o que sobrou das colecções anteriores, a preços bastante acessíveis – não há como recusar uma visita.

Aponte já os nomes que irão marcar presença: Andorine, B.A.G.O., Carlota Barnabe, Cherry Papaya, Coolis, Dare you, Mum!, Grace Baby & Child, Moleke, One of Us, Piupiuchick, Rocket Pear, Sissonne, Violeta Cor de Rosa e Wolf & Rita.

Time Out Market Lisboa, Estúdio Time Out (1º andar) Mercado da Ribeira, Avenida 24 de Julho, Lisboa

+ Museus para crianças em Lisboa? São mais que as mães e bem divertidos

+ As melhores lojas para crianças em Lisboa